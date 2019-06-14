Два уголовных дела экс-менеджеров «Волга Кредита» объединили
14 июня 2019 13:27
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Ленинский суд вынес постановление о рассмотрении дела бывшей сотрудницы обанкроченного банка Елены Данчиной в общем порядке. Дело Данчиной объединят с делом другой сотрудничавшей фигурантки — Ирины Воропай, ранее работавшей советником предправления ВКБ.
И Данчина, и Воропай сотрудничали со следствием, заключили досудебное соглашение и заявили ходатайства о рассмотрении их дел в особом порядке, который предполагает более мягкое наказание. На заседании 11 июня судья усмотрела в досудебном соглашении Данчиной, утвержденном прокуратурой еще в марте 2019 года, ряд неточностей, которые препятствуют рассмотрению дела особым порядком.
Те же неточности были ранее найдены и в деле Воропай.
Судья провозгласила постановление о рассмотрении дела Данчиной в общем порядке и предложила ее защите заявить ходатайство об объединении обоих дел в одном судебном процессе (при особом порядке каждое дело рассматривалось бы отдельно). «Так будет удобнее, в частности, потерпевшим и гражданским истцам — им не придется ходить на два похожих процесса, тратить время», — заявила судья. С учетом числа потерпевших — а их 2872 человека — это предложение выглядело вполне логичным. Адвокат Елены Данчиной Сергей Соколов сообщил суду, что готов заявить соответствующее ходатайство. Рассмотрение объединенного уголовного дела двух бывших «досудебниц» начнется 24 июня.
Основное дело «Волга-Кредита», фигурантами которого являются еще 12 человек, пока вышло на этап ознакомления подследственных с материалами. Дело расследуется больше 4 лет, ущерб от хищений в банке оценен правоохранителями в 1,723 млрд руб., пишет СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
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