Житель Жигулевска захватил чужой земельный участок в 600 кв. м., огородив его забором

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Житель Самарской области при возведении забора захватил земельный участок площадью 600 кв.м., принадлежащий его соседям. В ходе судебного разбирательства было принято решение обязать мужчину освободить незаконно занятые квадратные метры. Работниками отдела судебных приставов г. Жигулевска Самарской области в отношении гражданина П. было возбуждено соответствующее исполнительное производство.Судебными приставами-исполнителями мужчина был предупрежден, что в случае неисполнения требований исполнительного документа с него будет взыскан исполнительский сбор до 2,5 тысяч рублей.Только после привлечения к административной ответственности мужчина перенес забор и освободил соседский участок в 600 кв.м. Судебными приставами-исполнителями был осуществлен выход по месту совершения исполнительных действий и установлено, что решение суда должник исполнил.Исполнительский сбор был погашен в полном объеме.