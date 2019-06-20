Житель Жигулевска захватил чужой земельный участок в 600 кв. м., огородив его забором
20 июня 2019 11:08
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Житель Самарской области при возведении забора захватил земельный участок площадью 600 кв.м., принадлежащий его соседям. В ходе судебного разбирательства было принято решение обязать мужчину освободить незаконно занятые квадратные метры. Работниками отдела судебных приставов г. Жигулевска Самарской области в отношении гражданина П. было возбуждено соответствующее исполнительное производство.
Судебными приставами-исполнителями мужчина был предупрежден, что в случае неисполнения требований исполнительного документа с него будет взыскан исполнительский сбор до 2,5 тысяч рублей.
Только после привлечения к административной ответственности мужчина перенес забор и освободил соседский участок в 600 кв.м. Судебными приставами-исполнителями был осуществлен выход по месту совершения исполнительных действий и установлено, что решение суда должник исполнил.
Исполнительский сбор был погашен в полном объеме.
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