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В озере под Благовещенском обнаружили таинственное существо

16 июня 2019 11:47
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В озере под Благовещенском обнаружили таинственное существо
Длина его тела составляла примерно 50–60 см.

В пригороде Благовещенска женщина увидела в воде Владимировского озера таинственное существо. Об этом 16 июня сообщает издание «Амур.инфо».

По ее словам, существо в тот момент, когда она его снимала, находилось примерно в 10 м от берега. Оно плыло и ныряло, а длина его тела составляла примерно 50–60 см. Как отметила женщина, это точно была не собака, на бобра или ондатру зверь тоже не похож, пишут "Известия".

Фото: www.amur.info
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