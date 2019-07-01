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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сызрани спасли тонувшего ребенка

1 июля 2019 11:46
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В Сызрани спасли тонувшего ребенка
Инцидент произошел на пляже реки Волги.

ЧП произошло во второй половине дня 29 июня. На пляже реки Волги, в районе улицы Воложка, начал тонуть девятилетний мальчик. На помощь ему тут же отправились на катере двое местных спасателей.

— Ребенка успели вовремя вытащить из воды, — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

В июне на пляже уже погиб десятилетний мальчик. Этот случай произошел в Жигулевске. А в Самаре при купании погиб 16-летний юнармеец. Ему пытались помочь отдыхающие, но не успели, пишет 63.ру.

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