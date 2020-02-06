В Сергиевском районе автомобилистка врезалась в УАЗ и иномарку

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ДТП произошло 5 февраля в Сергиевском районе. Женщина 1984 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 21124», двигалась по автодороге «Урал – Сергиевск - Ч.-Вершины» на пересечении ул. Ленина и ул. Н. Крупской. Она не уступила дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков и столкнулась «УАЗ 220695», под управлением водителя 1982 года рождения.После чего от столкновения автомашина «ВАЗ 21124» продолжила движение и допустила столкновение с движущейся по второстепенной дороге автомашиной «Хендай», под управлением водителя 1975 года рождения. В результате ДТП пострадала женщина - водитель автомобиля «ВАЗ 21124», ей было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.