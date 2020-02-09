В Самаре в ДТП с иномаркой пострадала девушка-пешеход
9 февраля 2020 11:36
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Вчера, 8 февраля, в Самаре водитель иномарки «Volkswagen Tiguan» сбил девушку-пешехода 24 лет. Авария произошла на улице Юбилейной на пересечении с улицей Победы. Ее доставили в больницу, но обошлось без госпитализации.
По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, сообщает ПроГородСамара со ссылкой на ГУ МВД по Самарской области.
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