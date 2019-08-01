Тольяттинка задолжала алиментов на 480 тысяч рублей
1 августа 2019 09:09
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В отделе судебных приставов Автозаводского района № 2 г. Тольятти в отношении гражданки А. возбудили исполнительное производство за неуплату алиментов своему ребенку. Женщина добровольно не исполняла решение суда и денежные средства на содержание несовершеннолетней дочери не выплачивала.
Меры административного воздействия на женщину не подействовали. Она продолжила уклоняться от уплаты алиментов. Судебные приставы-исполнители в отношении должницы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Суд назначил женщине наказание в виде 6 месяцев исправительных работ.
После отбывания наказания должница встала на путь исправления. Женщина обратилась к судебному приставу-исполнителю для получения расчета задолженности по алиментам и полностью погасила долг перед своей несовершеннолетней дочерью в размере 480 тысяч рублей.
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