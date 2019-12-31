Тольяттинка решила завести фирму через подставное лицо
31 декабря 2019 11:34
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27 декабря 2019 года Самарской таможней в отношении жительницы Тольятти и группы лиц возбуждено уголовное дело.
Тольяттинка вступила в преступный сговор с неустановленными лицами. Они предложили ей за денежное вознаграждение создать фирму через подставное лицо. Женщина согласилась.
Вместе они составили ряд учредительных документов, необходимых при создании юридического лица, и предоставили их в Инспекцию Федеральной налоговой службы г. Самары.
На основании данных документов должностными лицами Инспекции Федеральной налоговой службы г. Самары было принято решение о государственной регистрации – внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица. Но преступление скрыть не удалось.
Самарской таможней возбуждено уголовное дело.
Данное деяние наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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