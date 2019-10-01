Судебные приставы взыскали с уроженца Самарской области долг по земельному налогу на сумму почти 180 тысяч рублей

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В отделе судебных приставов Кинель-Черкасского района Самарской области на исполнении находилось исполнительное производство в отношении гражданина И. о взыскании земельного налога на сумму почти 180 тысяч рублей.Начиная с момента возбуждения исполнительного производства, судебным приставом неоднократно совершались выходы по месту регистрации должника. Родственники уверяли, что не знают место нахождение должника. Опрос соседей показал, что гражданин И. когда-то проживал по месту регистрации, но в последнее время его не видели. Установить место нахождение должника не представлялось возможным.Судебные приставы-исполнители направили запросы в регистрирующие органы и кредитные организации с целью установления имущественного положения должника. Согласно поступившим ответам за гражданином И. значится расчетный счет. В рамках исполнительного производства судебным приставом вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства и направлено в банк.Принятые меры побудили гражданина И. самостоятельно обратиться к судебному приставу-исполнителю. В телефонном разговоре мужчина сообщил, что в настоящее время проживает в г. Москве и на прием явиться не может, но долг готов погасить. Работниками отдела судебных приставов Кинель-Черкасского района Самарской области гражданину И. были направлены реквизиты для оплаты задолженности по электронной почте, после чего мужчина погасил долг по земельному налогу в полном объеме.