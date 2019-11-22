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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Около ТЦ в Самаре взорвался газовый баллон, есть пострадавший

22 ноября 2019 11:57
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Около ТЦ в Самаре взорвался газовый баллон, есть пострадавший
Баллон находился в автомобиле.

В 10:03 22 ноября поступило сообщение о взрыве газового баллона в кузове автомобиля Газель по адресу: г.о. Самара, Промышленный район, ул. Стара-Загора, 58Б.

По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошел взрыв газового баллона (использовался для обогрева овощной продукции), находящегося внутри кузова (термобудка) автомобиля. В результате происшествия погибших нет.

С травмами средней степени тяжести в Самарскую городскую клиническую больницу № 2 им. Н.А. Семашко госпитализирован мужчина 1963 г.р.

Произошло повреждение одной оконной конструкции ТЦ «Стара-Загорский» на площади 4 кв. м, сообщает облМЧС.
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