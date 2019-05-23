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12-летний мальчик, получивший удар током на рыбалке в Волжском районе, скончался в больнице

23 мая 2019 10:15
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12-летний мальчик, получивший удар током на рыбалке в Волжском районе, скончался в больнице
Он получил через удочку удар током от высоковольтного провода.

Как сообщает Волга Ньюс со ссылкой на источник в самарской городской больнице им. Пирогова, вчера, 22 мая мальчик, получивший ожоги 97% тела скончался, так и не придя в сознание.

Напомним, 12 мая 2019 года мальчик, отдыхавший вместе с отцом на озере "Кувшин" в Дубовом умете, получил через удочку удар током от высоковольтного провода, после чего с сильными ожогами был доставлен в больницу им. Пирогова.

17 мая родственница пострадавшего ребенка опубликовала в Twitter обращение к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, из которого следует, что у ребенка ожоги 97% тела, а его состояние оценивается как критическое. К посланию женщина приложила фотографию заявления родителей пострадавшего мальчика от 17 мая прокурору Самарской области Константину Букрееву.

Родители мальчика утверждают, что, по словам врачей "скорой", такие случаи происходят ежегодно. В заявлении прокурору области родители мальчика потребовали провести проверку и принять меры, исключающие доступ людей к озеру и аналогичным местам, опасным для пребывания, а также установить виновников произошедшей трагедии и привлечь их к ответственности.

На минувшей неделе сотрудники отдела полиции по Волжскому району начали проверку по факту ЧП.

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Комментарии



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