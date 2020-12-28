Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов усилить контроль за соблюдением ограничительных мер в праздничные дни

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В понедельник, 28 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел заключительное в этом году заседание регионального оперативного штаба по предотвращению угрозы распространения коронавирусной инфекции.

«Мы с вами находимся в преддверии больших праздников. Поэтому должны быть готовы своевременно реагировать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций любой сложности, чтобы обеспечить защиту населения», – обратился Глава региона к участникам заседания. Он отметил, что в конце уходящего года заблаговременно были проведены совещания антитеррористических комиссий, проверки всех систем жизнеобеспечения. Кроме того, установлен график дежурств руководителей региональных органов исполнительной власти.

Однако главной угрозой для здоровья и жизни людей по-прежнему остается распространение коронавирусной инфекции. «На основе рекомендаций санитарных врачей, эпидемиологов мы приняли все необходимые решения. Задача в том, чтобы донести их до жителей всех муниципальных образований. Особая ответственность здесь ложится на глав органов местного самоуправления», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Он добавил, что в новогодние праздники необходимо грамотно организовать досуг жителей региона. Прежде всего, это касается проведения мероприятий. Они пройдут либо на улице с соблюдением санитарных требований, либо в онлайн-формате. При этом Глава региона поручил организовать надлежащий контроль за соблюдением ограничительных мер.

«Еще раз хочу напомнить, что это персональная ответственность глав муниципальных образований. Пожалуйста, организуйте эту работу, проводите рейды, в случае необходимости приглашайте к совместной работе коллег из УВД, Роспотребнадзора, – обратился Дмитрий Азаров к главам муниципалитетов. – Коллеги, от вашей неустанной заботы о жизни и здоровье людей и обеспечение всех необходимых мер безопасности очень многое зависит. Крайне важно, чтобы у нас эта деятельность в праздничные дни продолжалась, а возможно, и была усилена. Чем внимательнее вы к этому отнесетесь в первые дни, тем более дисциплинированно люди будут соблюдать ограничительные меры. Это требует еще большей работы по разъяснению, предупреждению и профилактике».

Говоря об эпидемиологической обстановке в регионе, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова доложила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 1,9%. Наиболее высокая заболеваемость в расчете на 100 тысяч населения отмечается в Богатовском, Пестравском, Большечерниговском и Большеглушицком районах.

Губернатор отметил, что из названных муниципальных образований в трех – сменились главы районов. «Давайте отдельно разберем ситуацию в Богатовском районе – в чем там дело. Хочу понимать, как органы местного самоуправления заботятся о здоровье людей», – сказал Дмитрий Азаров и поручил в ближайшее время представить все данные.

«В возрастной группе 30-49 мы отмечаем снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией более чем на 11%», – рассказала Светлана Архипова. По ее данным, за прошедшие сутки было проведено 7953 исследования на COVID-19, с нарастающим итогом – 1437283. В Самарской области диагностику проводит 15 организаций – как государственных, так и частных. «В период новогодних праздников было дано поручение не снижать количество ежедневных тестирований и обеспечить тот же объем исследований», – подчеркнула главный санитарный врач региона.

Что касается сезонных заболеваний, то их число за последнюю неделю значительно уменьшилось: ОРВИ – на 7,2%, пневмонии – на 21,2%. Всего же за семь недель снижение отмечается на 25% – ОРВИ и почти на 40% – пневмонии. Такая динамика наблюдается во всех возрастных категориях населения – как у школьников и молодежи, так и у людей среднего и «серебряного» возраста.

Такой впечатляющий результат – следствие комплекса мер, предпринимаемых в Самарской области. Это слаженная работа системы здравоохранения, вакцинация, контроль за действующими ограничениями (в том числе, масочным режимом и работой сферы услуг), а также – дистанционное обучение части школьников.

Говоря о готовности системы здравоохранения, заместитель министра Татьяна Сочинская отметила, что на сегодняшний день под борьбу с COVID отведено 6788 коек, из них 1968 – свободные. При этом в случае необходимости, лечебные учреждения региона могут развернуть дополнительно 272 койки.

Руководитель областного минздрава также отметила, что все больницы обеспечены необходимым количеством препаратов. При этом медикаменты бесплатно получили более 27,5 тысяч человек, находящихся на амбулаторном лечении.

«Если говорить о прививочной кампании против гриппа и ОРВИ, она у нас практически завершена. Дети на 60% привиты, взрослые на 56,8%», – отметила Татьяна Сочинская. Губернатор предложил рассмотреть возможность проведения дополнительной вакцинации – с учетом возможного роста сезонной заболеваемости в феврале-марте уже следующего года. «Эффект от вакцинации очевиден – мы наблюдаем существенное снижение. Давайте продолжим эту работу в наступающем году и запросим дополнительные вакцины. Необходимо уже сейчас продумать дополнительные меры, чтобы не допустить сезонного всплеска», – дал поручение Дмитрий Азаров членам оперативного штаба. Кроме того, Глава региона отметил необходимость формирования запасов вакцин к началу осени. Этот вопрос будет также проработан с коллегами из федерального Минздрава.

Отдельное внимание Татьяна Сочинская обратила на вакцинацию против коронавируса. В течение января и февраля в Самарскую область ожидается поставка 139900 доз «Спутник-V».

Для своевременной вакцинации в 34 медицинских учреждениях региона будут работать прививочные кабинеты. Пройти вакцинацию можно будет и в праздничные дни по графику, утвержденному в поликлиниках. В первую очередь, будут прививать медицинских работников. Дмитрий Азаров акцентировал внимание руководства областного минздрава на том, чтобы прививками были охвачены и семьи медиков.

В праздничные дни особое внимание уделяется работе волонтеров. Губернатор поставил задачу заместителю министра образования региона Сергею Бурцеву сформировать резерв добровольцев с 1 по 10 января, чтобы они могли оперативно откликаться на каждую просьбу представителей старшего поколения. «Крайне важно, что человек, которому нужна помощь, должен быть уверен, что она придет. Во все дни начала года работа волонтерского штаба должна быть обеспечена. Установите график дежурств, установите резерв. Ни один человек без помощи волонтеров не должен оказаться», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

В завершении заседания Губернатор поблагодарил всех членов регионального оперативного штаба за напряженную, конструктивную работу в текущем году по борьбе с коронавирусной инфекцией и защите общественного здоровья.

«Мы с вами с первых дней распространения коронавирусной инфекции включились в работу. Нам приходилось решать такие неординарные задачи, которые ранее никому не доводилось. Мы проходили этот путь впервые, опираясь на знания и профессионализм, опыт действия в чрезвычайных ситуациях. И без вашей ответственности, готовности решать задачи повышенной сложности, не считаясь с личным временем, здоровьем, обеспечивать защиту здоровья каждого жителя Самарской области было бы невозможно, – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь ко всем членам штаба. – Тот уровень распространения инфекции, который есть в регионе, говорит о том, что нам с вами удалось находить оптимальные, сбалансированные решения, защищая здравья людей и обеспечивая устойчивую работу экономики. Прогнозы, которые мы строили в июне месяце значительно отличатся по итогам года в лучшую сторону. И даже бюджетные потери, расчет которых мы делали ежемесячно, говорит о том, что нам удалось дать возможность людям работать и зарабатывать. По оценкам министерства экономического развития мы зафиксируем реальный рост заработной паты жителей Самарской области. Да, он небольшой, но все мы опасались падения и не допустили этого, не поставили людей на грань выживания. Сложная ситуация меня вдохновила тем, что я чувствую сегодня командную работу по всем направлениям деятельности. Я хочу вас всех за это поблагодарить. Когда именно так мы выстраиваем работу – плечом к плечу, любая задача будет решена».