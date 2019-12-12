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Новости /  Политика /  Политика региона  

Зеленский дал первое полноценное интервью российскому телеканалу

12 декабря 2019 20:54
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Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам, передает РИА Новости. Об этом  сообщает телеканал "Россия".

"Главное, что мы все начали общаться ", - сказал Зеленский в беседе с журналистом телеканала после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже.

Полную версию интервью, а также реакцию окружения украинского лидера на разговор с российским корреспондентом на "России" обещают показать в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин". 
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Комментарии


Политика региона
12 декабря 2019  20:54
"Главное, что мы все начали общаться ", - сказал Зеленский.
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