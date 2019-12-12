Зеленский дал первое полноценное интервью российскому телеканалу
12 декабря 2019 20:54
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"Главное, что мы все начали общаться ", - сказал Зеленский в беседе с журналистом телеканала после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже.
Полную версию интервью, а также реакцию окружения украинского лидера на разговор с российским корреспондентом на "России" обещают показать в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин".
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