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Во вторник, 1 декабря 2020 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по внедрению принципов бережливого производства в работу органов исполнительной власти региона.

Мероприятие, в котором приняли участие зампред Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков, заместитель министра социально-демографической и семейной политики Олег Рубежанский, министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, представители департамента цифровизации Администрации Губернатора Самарской области, Регионального центра компетенций в сфере производительности труда, прошло в онлайн-формате.

По информации Константина Преснякова, из 33 органов исполнительной власти, которые готовятся к внедрению принципов бережливого производства, 13 уже заключили соглашения, договоры или контракты с целью оптимизации работы ведомства, еще восемь готовят такие документы.

В 29 ведомствах назначены ответственные за внедрение принципов бережливого производства, в 25 из них сформированы рабочие группы или проектные офисы по реализации данного проекта. В 15 органах власти сформированы дорожные карты или планы-графики по внедрению принципов бережливого производства, в остальных структурах графики будут интегрированы в общий план по информатизации на 2021 год.

Особое внимание участники совещания уделили оптимизации процессов в ведомствах, оказывающих наибольший объем государственных услуг жителям региона – это министерство здравоохранения и социально-демографической и семейной политики.

По информации, представленной минсоцдемографии региона, в ведомстве утвержден план мероприятий по внедрению бережливого производства. На первом этапе планируется перевести в цифровой формат такие услуги, как предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, предоставление ежемесячной денежной выплаты на проезд в общественном транспорте, предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Самарской области.

Планируется, что это позволит уменьшить расходы органа власти и трудозатраты специалистов, высвободить часть помещений, а главное – сократит сроки и сделает процесс получения услуги более комфортным для граждан. Срок реализации первого этапа – 1 июня 2021 года.

На втором этапе внедрения технологий бережливого производства планируется описать, оценить и проанализировать текущие процессы работы министерства, затем будут разработаны карты идеальных процессов и предложен план мероприятий по их оптимизации. Он будет включать в себя цифровизацию процессов, изменения правовой базы, перевод личных дел в электронную форму, создание колл-центра и информационную работа с гражданами. Сроки завершения второго этапа – декабрь 2021 года.

О процессах оптимизации в министерстве здравоохранения региона рассказал Армен Бенян. В условиях борьбы с пандемией нового коронавируса необходимость внедрения принципов бережливого производства приобретает особую актуальность.

В работе системы здравоохранения уже задействованы такие инструменты, как работа единой «горячей линии», объединившей сразу несколько востребованных для граждан сервисов: вызов на дом медицинского работника (врача, мобильной бригады); запись на прием к врачу; психологическая поддержка; информирование по часто задаваемым вопросам.

К центральному архиву медицинских изображений в экстренном порядке подключены практически все компьютерные томографы региона, включая частные медицинские центры. Это не только позволило обеспечить преемственность оказания медицинской помощи при госпитализации, но и дало возможность телемедицинских консультаций.

С 23 ноября временно разрешено продлевать и закрывать больничные листы посредством телемедицинских консультаций. Для реализации этого сервиса для граждан учреждения оснащены 700 комплектами оборудования для телемедицинских консультаций.

Для оптимизации и повышения охвата дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов с COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении, задействован голосовой сервис для роботизированных звонков, который позволяет выявлять наиболее нуждающихся в помощи пациентов.

Масштабируется практика телемедицинских консультаций по принципу «пациент-врач». Апробировано сопровождение дистанционного взаимодействия с немедицинскими работниками, обеспечивающими техническую составляющую. Так, показал свою эффективность эксперимент с Почтой России, когда почтальоны с планшетными компьютерами помогали пожилым жителям отдаленных сельских районов получить квалифицированную медицинскую консультацию, не выходя из дома.

В текущем году по итогам трех кварталов удалось достичь значительных результатов и в настоящий момент приблизиться к достижению или достигнуть всех основных ключевых показателей проекта.

В частности, благодаря развитию электронных сервисов на начало ноября зафиксировано более 323 тысяч граждан Самарской области, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг при плановом показателе за год, составляющем чуть более 167 тысяч.

Доля государственных медицинских организаций, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ за сентябрь, составила 84,2% при годовом плановом показателе, составляющем 78%.

В соответствии с планом цифровизации министерства здравоохранения Самарской области на 2020 год совместно с департаментом информационных технологий и связи Самарской области для перевода на реестровую модель выбраны три государственные услуги (лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности, обращение с наркотическими веществами).

В 2021 году планируется оцифровать еще не менее двух государственных услуг министерства здравоохранения Самарской области, а также, как было отмечено, продолжить работу по дальнейшему повышению уровня цифровизации государственных услуг, переводимых на реестровую модель.

Реализуется проект «Оптимизация процесса работы с обращениями граждан в министерстве здравоохранения Самарской области», который предусматривает совершенствование государственной функции, имеющей значительное влияние на оценку гражданами деятельности органов исполнительной власти, а также на их удовлетворенность оказанием медицинской помощи.

На настоящий момент уже подготовлена к внедрению программа, которую планируется ввести в эксплуатацию на этой неделе. Она позволит отслеживать, классифицировать и контролировать все сообщения, обращения и жалобы в сфере здравоохранения, обеспечивая их скорейшее доведение до конечных исполнителей. Это обеспечит эффективность взаимодействия министерства и подведомственных учреждений с центром управления регионом, ускорит разработку алгоритмов решений, повысит степень удовлетворенности граждан качеством оказания услуг, передает пресс-служба облправительства.