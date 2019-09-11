Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с представителями ГК «Ростех»

85

В среду,, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской областипровел рабочую встречу с представителями Холдинга «Швабе» и Концерна «Вега» Госкорпорации «Ростех».Участники встречи обсудили возможные векторы сотрудничества региона с Госкорпорацией в рамках реализации национальных проектов.Как подчеркнул Виктор Кудряшов, роль компании в решении задач, поставленных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в рамках реализации национальных проектов «Образование», «Здравоохранение», «Наука», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», укреплении оборонно-промышленного комплекса, создании благоприятного инвестиционного климата в стране, трудно переоценить.Взаимодействие в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» — одно из перспективных направлений сотрудничества области с Госкорпорацией. «Мы многое можем сделать вместе в целях повышения доступности и качества медицинской помощи, снижения смертности и увеличения продолжительности жизни наших граждан, внедрения инновационных медицинских технологий», — сказал председатель Правительства региона.В настоящее время АО «Концерн радиостроения «Вега» и министерство здравоохранения Самарской области реализуют в городских округах Сызрань и Тольятти проект по централизации лабораторной службы, который позволит существенно сократить финансовую нагрузку на учреждения здравоохранения и значительно улучшить доступность и оперативность выполнения сложных лабораторных анализов.Генеральный директор АО «Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега» Александр Кулиш рассказал, что в состав радиоэлектронного кластера ГК «Ростех», одного из основных драйверов роста компании, входят ведущие российские производители и разработчики медицинских изделий – такие, как холдинги «Швабе», «Росэлектроника», АО «Барс Груп».Одной из ключевых задач компании является развитие кооперации с научным сообществом для наращивания компетенций и повышения эффективности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и разработки новых технологий и продуктов.Важным направлением сотрудничества является создание в Самарской области научно-образовательного центра мирового уровня. «Эта работа ведется в регионе на регулярной основе, — отметил Виктор Кудряшов. — На сегодняшний день готовность к работе в составе Самарского научно-образовательного центра подтвердили крупнейшие вузы и научные организации области. Госкорпорация стала первым стратегическим партнером научно-образовательного центра Самарской области».Предприятия Холдинга АО «Швабе» взаимодействуют с Самарским государственным медицинским университетом по направлениям цифрового здравоохранения, разработки медицинского оборудования, совместно проводятся консультации, конференции, семинары, симпозиумы, направленные на обмен опытом, научной и практической информацией. На производственных мощностях АО «ИМЦ Концерна «Вега» запущена в серию линейка медицинских изделий, разработанная Самарским государственным медицинским университетом. В частности, нейротренажер для реабилитации людей после инсульта ReviVR, игровой нейротренажер для детей с ДЦП, хирургическая станция AUTOPLAN. Это первый в России опыт передачи разработки медицинского вуза в серийное производство предприятия крупной госкорпорации.«Уверен, что развитие наших деловых связей будет способствовать эффективному решению задач, поставленных главой государства, улучшению условий жизни наших граждан», — подчеркнул председатель Правительства Самарской области, передает пресс-служба облправительства.