В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в СО начата работа по переселению из аварийного жилья

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С 27 по 30 мая министерство строительства Самарской области проводит ряд совещаний с главами муниципальных образований, в рамках которых дает разъяснения в части новых требований Фонда содействия реформированию ЖКХ при заключении муниципальных контрактов при переселении из аварийного жилья. Также муниципальным образованиям будут предложены разработанные министерством новые типовые проекты муниципального контракта и технических заданий.Решение провести неделю таких рабочих встреч было принято по итогам совещания 15 мая 2019 года, на котором рассматривались вопросы достижения целевых показателей в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».Региональная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года» принята постановлением Правительства Самарской области №179 от 29 марта 2019 года. Она содержит 6 этапов переселения. С 2019 года по 1 сентября 2025 года переселить из аварийного жилищного фонда в новые жилые помещения планируется 21170 человек (общая площадь расселяемого аварийного жилищного фонда – 343479,6 кв. м). Общее финансирование программы составит более 14 млрд рублей, в том числе за счет средств Фонда – более 12 млрд рублей.«Всего за 6 лет должно быть расселено свыше 340 тысяч квадратных метров аварийного жилья», — подчеркнул Губернатор Самарской области, ставя задачи региональному минстрою в Послании депутатам Самарской губернской думы и жителям региона.Сегодня направлены первые платежные поручения: Хворостянский м.р. получит первый транш в размере 30% от стоимости программных мероприятий первого этапа, это 8,397 млн руб., из них средства Фонда содействия реформированию ЖКХ — 7,6 млн руб.; и г.о. Сызрань — 118,999 млн руб., из них средства Фонда — 107,7 млн руб.С 27 по 30 мая министерство строительства Самарской области проводит ряд совещаний с главами муниципальных образований, в рамках которых дает разъяснения в части новых требований Фонда содействия реформированию ЖКХ при заключении муниципальных контрактов при переселении из аварийного жилья. Также муниципальным образованиям будут предложены разработанные министерством новые типовые проекты муниципального контракта и технических заданий.Решение провести неделю таких рабочих встреч было принято по итогам совещания 15 мая 2019 года, на котором рассматривались вопросы достижения целевых показателей в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».Региональная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года» принята постановлением Правительства Самарской области №179 от 29 марта 2019 года. Она содержит 6 этапов переселения. С 2019 года по 1 сентября 2025 года переселить из аварийного жилищного фонда в новые жилые помещения планируется 21170 человек (общая площадь расселяемого аварийного жилищного фонда – 343479,6 кв. м). Общее финансирование программы составит более 14 млрд рублей, в том числе за счет средств Фонда – более 12 млрд рублей.«Всего за 6 лет должно быть расселено свыше 340 тысяч квадратных метров аварийного жилья», — подчеркнул Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, ставя задачи региональному минстрою в Послании депутатам Самарской губернской думы и жителям региона.Сегодня направлены первые платежные поручения: Хворостянский м.р. получит первый транш в размере 30% от стоимости программных мероприятий первого этапа, это 8,397 млн руб., из них средства Фонда содействия реформированию ЖКХ — 7,6 млн руб.; и г.о. Сызрань — 118,999 млн руб., из них средства Фонда — 107,7 млн руб., передает пресс-служба облправительства.