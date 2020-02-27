В Самарском регионе продолжается поддержка кадрового потенциала АПК
27 февраля 2020 23:17
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Благодаря реализации закона Самарской области «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Самарской области» государственную поддержку смогли получить более 2,1 тыс. молодых работников сферы АПК.
Сегодня на единовременную выплату в размере 69 тыс. руб. и ежемесячную в размере 11 тыс. руб. могут претендовать учащиеся выпускных курсов и выпускники высших учебных заведений, впервые трудоустроенные в сельскохозяйственную или научную организации, районные ветеринарные службы, а также открывшие свое дело.
Молодые специалисты, получившие среднее профессиональное образование и также впервые трудоустроенные в указанные выше организации могут получить 34,5 тыс. подъемных средств и о т 4 до 6 тыс. руб. в качестве ежемесячных выплат.
За период своего действия законодательный акт неоднократно менялся: были сформированы размеры выплат, расширяются категории получателей. С текущего года за государственной поддержкой могут обратиться молодые специалисты районных станций по борьбе с болезнями животных.
Первый заместитель министра Евгений Афанасьев: «Обеспечение сельскохозяйственной отрасли специалистами – одна из первооснов эффективного производства. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно отмечал значимость создания высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами. И сегодня на данной направление сделан особый упор. Помимо выплат молодым специалистам в регионе ведется ряд мероприятий по повышению качества жизни на селе, обеспечению жителей необходимой социальной и инженерной инфраструктурой», передает пресс-служба минсельхоза СО.
Фото: пресс-служба минсельхоза СО
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