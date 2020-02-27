Я нашел ошибку
Главные новости: 
В минсельхозе СО состоялось подписание договоров на предоставление единовременной и ежемесячной выплат шести молодым специалистам с/х сектора.
В Самарском регионе продолжается поддержка кадрового потенциала АПК
Это крупнейший в Европе и Азии всесезонный крытый тематический детский парк, его официальное открытие запланировано на 29 февраля.
Путин посетил российский "диснейленд". Дети не отпустили его без селфи
Тедрос Гебрейесус заявил, что все страны должны быть готовы к появлению первых заболевших. Никто не застрахован от коронавируса на своей территории.
Глава ВОЗ отметил Россию за агрессивный ответ на появление коронавируса
В Москве завершился главный легкоатлетический старт зимнего сезона - 50-й чемпионат России по легкой атлетике в помещении.
Анастасия Николаева (ЦСКА/Самара) – лучшая в беге с барьерами на 60 метров на чемпионате России по легкой атлетике в Москве
Саратовский таксист рассказал о нападении из-за детского кресла
В настоящий момент обвиняемых арестовали.
Молодой человек умер после применения полицейскими электрошокера в Иркутске
По предварительным данным, авария произошла из-за технической неисправности трамвая.
Во время падения трамвая в Самаре водитель вышел из кабины
Для зрителей подготовлена развлекательная программа.
Сафаа Хади встретится с болельщиками перед матчем с "Оренбургом"
сегодня  Пятница, 28 февраля, 01:18
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +4 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/02:
USD 65.61
0.09
EUR 71.65
0.41
Новости /  Политика /  Политика региона  

В Самарском регионе продолжается поддержка кадрового потенциала АПК

27 февраля 2020 23:17
96
В минсельхозе СО состоялось подписание договоров на предоставление единовременной и ежемесячной выплат шести молодым специалистам с/х сектора.
В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области состоялось подписание договоров на предоставление единовременной и ежемесячной выплат шести первым в 2020 году получателям господдержки - молодым специалистам сельскохозяйственного сектора.

Благодаря реализации закона Самарской области «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Самарской области» государственную поддержку смогли получить более 2,1 тыс. молодых работников сферы АПК.

Сегодня на единовременную выплату в размере 69 тыс. руб. и ежемесячную в размере 11 тыс. руб. могут претендовать учащиеся выпускных курсов и выпускники высших учебных заведений, впервые трудоустроенные в сельскохозяйственную или научную организации, районные ветеринарные службы, а также открывшие свое дело.

Молодые специалисты, получившие среднее профессиональное образование и также впервые трудоустроенные в указанные выше организации могут получить 34,5 тыс. подъемных средств и о т 4 до 6 тыс. руб. в качестве ежемесячных выплат.

За период своего действия законодательный акт неоднократно менялся: были сформированы размеры выплат, расширяются категории получателей. С текущего года за государственной поддержкой могут обратиться молодые специалисты районных станций по борьбе с болезнями животных.

Первый заместитель министра Евгений Афанасьев: «Обеспечение сельскохозяйственной отрасли специалистами – одна из первооснов эффективного производства. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно отмечал значимость создания высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами. И сегодня на данной направление сделан особый упор. Помимо выплат молодым специалистам в регионе ведется ряд мероприятий по повышению качества жизни на селе, обеспечению жителей необходимой социальной и инженерной инфраструктурой», передает пресс-служба минсельхоза СО.



Фото:    пресс-служба минсельхоза СО
 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Политика региона
27 февраля 2020  23:17
В минсельхозе СО состоялось подписание договоров на предоставление единовременной и ежемесячной выплат шести молодым специалистам с/х сектора.
В Самарском регионе продолжается поддержка кадрового потенциала АПК
В минсельхозе СО состоялось подписание договоров на предоставление единовременной и ежемесячной выплат шести молодым специалистам с/х сектора.  Политика региона
95
27 февраля 2020  14:39
По словам президента, предложение заменять его дублером из соображений безопасности возникало в начале 2000-х, «в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом».
Путин сообщил о предложениях использовать двойника
По словам президента, предложение заменять его дублером из соображений безопасности возникало в начале 2000-х, «в самые тяжелые времена борьбы с... Политика региона
192
27 февраля 2020  14:31
У государства есть два варианта удержания специалистов в России: «хватать и не пущать» или хорошо им платить.
Путин назвал два возможных пути предотвращения «утечки мозгов»
У государства есть два варианта удержания специалистов в России: «хватать и не пущать» или хорошо им платить.   Политика региона
195
Весь список
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
959
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
896
9 сентября 2019  11:25
После зачистки местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1402
Весь список

Видео
14 февраля 2020  10:40
Норильск наводнили песцы Они берут пищу прямо из рук.
Норильск наводнили песцы
Они берут пищу прямо из рук.
В стране
494
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
901
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2871
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
1249
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
2318
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1776
Весь список

Фоторепортажи
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
347
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
564
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
630
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1354
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1862
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1883
Весь список

Мероприятия
Сафаа Хади встретится с болельщиками перед матчем с "Оренбургом"
В филармонии наградят победительниц областной акции «Женщина Самарской области - 2019»
Более 200 человек приняли участие в творческом конкурсе «Самарская Маслёна – гостья дорогая»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные