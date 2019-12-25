В Самарской области в детские сады и школы не попало испорченное мясо от недобросовестного поставщика
25 декабря 2019 21:27
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В образовательных учреждениях Тольятти прошли проверки прокуратуры и ветлаборатории. Свои собственные рейды инициировал департамент образования. Об этом доложили губернатору Самарской области Дмитрию Азарову в ходе оперативного совещания в понедельник, 23 декабря.
Глава региона поручил усилить контроль за поставщиками, а также за качеством продуктов питания.
«Совершенно очевидно, что кроме поставщика есть организации, через которые эти продукты поступали. И с этим нужно очень внимательно разобраться», - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Глава региона поручил вице-губернатору - руководителю департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Юрию Рожину возглавить рабочую группу по расследованию инцидента, а также принять все меры для предотвращения самой возможности таких нарушений в будущем.
В ходе работы изъяты более 230 образцов мясной продукции для исследования на соответствие нормам безопасности. «В 18 образцах содержались бактерии, которые могут оказать негативное влияние на здоровье человека», - сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Самарской области.
Задержан подозреваемый. Это — 38-летний мужчина, который поставлял мясо по доверенности от двух организаций - ООО «Мясная продукция» и ООО «Мясной провиант». Ведется следствие.
Проверили и все остальные городские учреждения дошкольного образования.
По информации Администрации г.о.Тольятти, продукты, которыми кормят детей, соответствуют нормам.
Во избежание подобных инцидентов в Самарской области в качестве пилотного проекта был создан оптово-распределительный центр продовольственных товаров, предназначенных для учреждений социальной сферы. Пока в него вошли 30 учреждений социальной сферы, расположенные на территории Самары, Волжского района, Красноярского района и Кинельского района.
По словам руководителя Главного управления организации торгов Самарской области Натальи Катиной, поставка некачественных продуктов питания в образовательные и социальные государственные учреждения – проблема, с которой сталкиваются все регионы. «Тотальный контроль за качеством поставляемых продуктов питания - это основная задача специализированного склада. Спецсклад проверяет товар по количеству и качеству, обеспечивает правильное его хранение и дальнейшую доставку конкретным социальным учреждениям. Поставщики продуктов питания отбираются в ходе конкурентных процедур», - рассказала Наталья Катина.
Главное управление организации торгов Самарской области работает в тесном контакте с представителями Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Проводится экспертиза всех продуктов питания, поступающих на специализированный склад, в лабораториях этих контролирующих органов. И уже можно говорить о положительных результатах пилотного проекта - более 5 тонн некачественных, контрафактных и фальсифицированных продуктов питания не допустили на столы социальных учреждений.
Круг участников проекта в 2020 году будет расширяться, передает пресс-служба облправительства.
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