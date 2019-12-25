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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Самарской области в детские сады и школы не попало испорченное мясо от недобросовестного поставщика

25 декабря 2019 21:27
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Благодаря своевременным сигналам неравнодушных граждан, слаженным действиям контролирующих ведомств и силовых структур, некачественная продукция до детей не дошла.
В 63-м регионе на столы воспитанникам детсадов и ученикам школ не попало испорченное мясо от недобросовестного поставщика. Благодаря своевременным сигналам неравнодушных граждан, слаженным действиям контролирующих ведомств и силовых структур, некачественная продукция до детей не дошла.

В образовательных учреждениях Тольятти прошли проверки прокуратуры и ветлаборатории. Свои собственные рейды инициировал департамент образования. Об этом доложили губернатору Самарской области Дмитрию Азарову в ходе оперативного совещания в понедельник, 23 декабря.

Глава региона поручил усилить контроль за поставщиками, а также за качеством продуктов питания.

«Совершенно очевидно, что кроме поставщика есть организации, через которые эти продукты поступали. И с этим нужно очень внимательно разобраться», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона поручил вице-губернатору - руководителю департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Юрию Рожину возглавить рабочую группу по расследованию инцидента, а также принять все меры для предотвращения самой возможности таких нарушений в будущем.

В ходе работы изъяты более 230 образцов мясной продукции для исследования на соответствие нормам безопасности. «В 18 образцах содержались бактерии, которые могут оказать негативное влияние на здоровье человека», - сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Самарской области.

Задержан подозреваемый. Это — 38-летний мужчина, который поставлял мясо по доверенности от двух организаций - ООО «Мясная продукция» и ООО «Мясной провиант». Ведется следствие.

Проверили и все остальные городские учреждения дошкольного образования.

По информации Администрации г.о.Тольятти, продукты, которыми кормят детей, соответствуют нормам.

Во избежание подобных инцидентов в Самарской области в качестве пилотного проекта был создан оптово-распределительный центр продовольственных товаров, предназначенных для учреждений социальной сферы. Пока в него вошли 30 учреждений социальной сферы, расположенные на территории Самары, Волжского района, Красноярского района и Кинельского района.

По словам руководителя Главного управления организации торгов Самарской области Натальи Катиной, поставка некачественных продуктов питания в образовательные и социальные государственные учреждения – проблема, с которой сталкиваются все регионы. «Тотальный контроль за качеством поставляемых продуктов питания - это основная задача специализированного склада. Спецсклад проверяет товар по количеству и качеству, обеспечивает правильное его хранение и дальнейшую доставку конкретным социальным учреждениям. Поставщики продуктов питания отбираются в ходе конкурентных процедур», - рассказала Наталья Катина.

Главное управление организации торгов Самарской области работает в тесном контакте с представителями Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Проводится экспертиза всех продуктов питания, поступающих на специализированный склад, в лабораториях этих контролирующих органов. И уже можно говорить о положительных результатах пилотного проекта - более 5 тонн некачественных, контрафактных и фальсифицированных продуктов питания не допустили на столы социальных учреждений.

Круг участников проекта в 2020 году будет расширяться, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии


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25 декабря 2019  21:27
Благодаря своевременным сигналам неравнодушных граждан, слаженным действиям контролирующих ведомств и силовых структур, некачественная продукция до детей не дошла.
В Самарской области в детские сады и школы не попало испорченное мясо от недобросовестного поставщика
Благодаря своевременным сигналам неравнодушных граждан, слаженным действиям контролирующих ведомств и силовых структур, некачественная продукция до детей не... Политика региона
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