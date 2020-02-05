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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Самаре памятниками архитектуры стали четыре дома в центре города

5 февраля 2020 17:44
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В единый реестр памятников культурного наследия регионального значения внесены шесть объектов - четыре в Самаре и два в Сызрани.
В единый реестр памятников культурного наследия регионального значения внесены шесть объектов - четыре в Самаре и два в Сызрани. Соответствующий приказ опубликован сегодня на сайте областного правительства.

В Самаре памятниками архитектуры стали четыре дома в центре города. Речь идет о доме муллы Мельзетдинова на Фрунзе, 29, двух домах Фокиных на ул. Садовой, 226/Маяковского, 34-36 (литеры А, А1, А2 и Б) и доме Малыгиных и Ливенштерн на Арцыбушевской, 57А. 

В Сызрани под охраной отныне находятся дом почетного гражданина Соплякова на Ульяновской, 20А и жилой дом начала XX века на Ульяновской, 64, передает vkonline.ru.
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Комментарии


Политика региона
5 февраля 2020  17:44
В единый реестр памятников культурного наследия регионального значения внесены шесть объектов - четыре в Самаре и два в Сызрани.
В Самаре памятниками архитектуры стали четыре дома в центре города
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