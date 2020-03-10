В Правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание
10 марта 2020 20:41
342
На совещании рассматривались темы оперативной обстановки в регионе, ход реализации национальных проектов, вопросы размещения государственного и муниципального заказа по объектам капитального строительства, промежуточные итоги исполнения государственной программы Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской области», проведение на территории Самарской области месячника по благоустройству.
По традиции, в первую очередь участники совещания оценили оперативную обстановку на территории Самарской области. На минувшей неделе чрезвычайных ситуаций в регионе не было зафиксировано.
При этом не обошлось без резонансного происшествия с обрушением стены дома на улице Арцыбушевской 3 марта 2020 года. Как пояснил и.о. начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Владислав Садовский, двое людей, госпитализированных после инцидента в лечебные учреждения региона, в настоящее время выписаны, состояние их здоровья не вызывает опасений.
Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов доложил о ходе реализации национальных проектов. Правительство региона ведет постоянный мониторинг их исполнения. Члены кабинета министров обсудили создание рейтинга муниципальных образований области в разрезе исполнения планов реализации нацпроектов и отметили особую важность своевременного предоставления отчетов о выполнении мероприятий.
Виктор Кудряшов поручил министерствам транспорта, образования, культуры и спорта представить к следующему оперативному совещанию доклады о ходе реализации нацпроектов в соответствии с профилями их деятельности.
С докладом о размещении государственного и муниципального заказа выступил министр строительства Самарской области Евгений Чудаев. В настоящее время на контроле министерства – 53 объекта капитального строительства. При этом в разных стадиях реализации находится строительство 22 детских сада (11 из них планируется ввести в эксплуатацию уже в 2020 году), шесть школ (три сдаются в текущем году), среди которых – 11 детских садов, девять спортивных комплексов (пять также запланированы к открытию в текущем году). Поскольку основные работы по строительству приходятся на летний период, сейчас крайне важно пройти процедуру электронных торгов, чтобы определить подрядчиков. В настоящее время все мероприятия, призванные обеспечить выполнение запланированных работ, министерством строительства выполнены.
Министр здравоохранения региона Михаил Ратманов доложил о достижении целевых показателей государственной программы «Развитие здравоохранения Самарской области» и задачах на 2020 год. По информации министра, в 2019 году на реализацию программы было предусмотрено 27 млрд рублей. Практически все мероприятия программы были выполнены. В регионе увеличилась продолжительность жизни, сократилась смертность населения. В 2020 году особое внимание будет уделяться лекарственному обеспечению, материально-техническому обеспечению медицинских учреждений.
В планах на 2020 год – строительство 26 ФАПов и 3 ОВОПов, переоснащение 9 клиник, приобретение 32 мобильных медицинских комплексов, поставка 40 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования в медицинские учреждения, развитие санавиации, проектирование и начало строительства шести поликлиник.
Виктор Кудряшов спросил о планах министерства здравоохранения по внедрению новых стандартов качества медицинской помощи. Михаил Ратманов сообщил, что в регионе отобрано шесть пилотных медучреждений, где будет апробирован новый стандарт. Их аттестацию будет проводить федеральная структура при участие Самарского государственного медицинского университета.
Кроме того, председатель правительства спросил, в каком объеме министерство здравоохранения Самарской области направило заявку на участие в федеральной программе «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», которая является одной из ключевых составляющих федерального нацпроекта «Здравоохранение». По информации Михаила Ратманова, общая сумма заявки составляет около 27 млрд рублей.
Врио министра энергетики и ЖКХ Самарской области Михаил Татаринцев рассказал о подготовке к проведению на территории региона месячника по благоустройству. Напомним, в этом году в связи с хорошими погодными условиями месячник по благоустройству по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова начнется раньше обычного — в марте, а не с 1 апреля. По словам врио министра энергетики и ЖКХ, началу месячника дан старт сегодня – 10 марта, а завершится кампания по благоустройству 26 апреля.
Виктор Кудряшов напомнил, что в этом году в Тольятти отмечается 50-летие выпуска первого вазовского автомобиля, поэтому в Тольятти кампания должна завершиться раньше, чем на других территориях, уже к середине апреля. Председатель Правительства обратился по видеоконференцсвязи к главе городского округа Тольятти с вопросом о готовности привести в порядок город. По информации Сергея Анташева, в Тольятти имеются все необходимые условия, чтобы привести город в порядок в установленный срок. «В связи с проведением масштабного празднования юбилея выпуска первого автомобиля ВАЗ город будет в особом фокусе внимания, так же, как и Самара. Погода позволяет нам раньше провести в порядок эти города. Это очень важно сделать до середины апреля», — подчеркнул председатель Правительства, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
10 марта 2020 23:36
В том числе и спортивные. Политика региона
3
10 марта 2020 22:35
Он подчеркнул, что Россия сейчас находится на переломном этапе развития, и от сделанного сегодня выбора зависит будущее страны. Политика региона
85
10 марта 2020 20:41
На совещании рассматривались темы оперативной обстановки в регионе, ход реализации национальных проектов и др. Политика региона
338
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
998
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
936
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1450
Видео
8 марта 2020 12:38
Видео глава региона разместил в своем инстаграме. Социум
889
7 марта 2020 09:53
Они прочитали стихотворение Расула Гамзатова. Социум
513
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
846
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
1125
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
3138
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1433
Фоторепортажи
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
847
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
561
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
874
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
891
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1497
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1997
Мероприятия