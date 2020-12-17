В Правительстве Самарской области обсудили вопросы незавершенного строительства

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Сегодня, 17 декабря 2020 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл заседание областной межведомственной комиссии по вопросам незавершенного строительства. Совещание, в котором приняли участие представители структурных подразделений Правительства Самарской области, главы муниципальных образований региона, прошло в режиме видеосвязи.

Правительство региона системно занимается проблемами незавершенного строительства. В сентябре прошлого года в целях уменьшения количества незавершенных строительством объектов и координации деятельности органов исполнительной власти Самарской области была образована соответствующая комиссия.

«Первоочередная задача, которая нами поставлена, это разработка нормативной базы, регулирующей все вопросы работы с объектами незавершенного строительства. Также министерство строительства предложило критерии классификации объектов и механизм принятия решений по их достройке или списанию, нужно его утверждать», - отметил председатель областного Правительства.

Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев доложил, что необходимая нормативная база разработана и ее планируется утвердить в ближайшее время.

Участники совещания детально обсудили динамику передачи объектов, введенных в эксплуатацию, соответствующим балансодержателям. Председатель регионального Правительства поручил ускорить эту работу. Также было дано поручение определить критерии передачи газопроводов в собственность муниципалитетов или ООО «СамРЭК-Эксплуатация».

О результатах работы по оформлению права собственности на проблемные объекты недвижимости рассказал министр имущественных отношений Сергей Черепанов. Как отметил министр, по результатам проделанной в 2020 году работы количество проблемных объектов, находящихся на балансе государственного казенного учреждения Самарской области «Управление капитального строительства», сокращено на 26 в связи с оформлением прав на них. В отношении оставшихся объектов продолжается работа по сбору и анализу правоустанавливающих документов для принятия решения о возможности регистрации права собственности во внесудебном либо судебном порядке.

Подготовлен проект программы рассмотрения объектов межведомственной комиссией на 2021 год. Уже сейчас приняты решения о завершении строительства ряда объектов, в том числе станции метро Алабинская, детского отделения психоневрологической больницы на ул. Воронежской г.о. Самары, Нефтегорской центральной районной больницы. По некоторым объектам, требующих больших вложений для достройки, решено изучить возможные механизмы федеральной поддержки.

«Ситуация с бюджетом нас немного сдерживает, но, тем не менее, по многим объектам, которые мы определили приоритетными, идет продвижение. Наверное, впервые за последние несколько лет видна перспектива, как сокращать объемы незавершенного строительства по тем объектам, которые не введены в эксплуатацию. Благодаря системной работе за текущий год объем незавершенного строительства в регионе сократился на четверть», - подчеркнул Виктор Кудряшов, передает пресс-служба облправительства.