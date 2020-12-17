В Правительстве Самарской области обсудили вопросы незавершенного строительства

Я нашел ошибку
Главные новости:
17 декабря состоялась большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина.
Дмитрий Азаров: "Отработаем каждое обращение, поступившее на прямую линию с Президентом страны"
Во вступлении глава государства признался, что для него "нет ничего более ценного, чем прямое общение с нашими людьми, с гражданами Российской Федерации".
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Топ-стилист и основатель международной школы парикмахерского искусства "Garus" умер 16 декабря в возрасте 69 лет. 
Скоропостижно скончался знаменитый самарский парикмахер Владимир Гарус
В то же время форма спортсменов сможет содержать сами цвета национального флага.
Российские спортсмены на два года лишились флага и гимна страны на ЧМ и Олимпийских играх
Полицейские установили личность предполагаемого поджигателя.
В Самаре таксист поджег автомобиль мужчины, с которым поссорился на автомойке
Автомобилисты, оштрафованные при помощи дорожных камер, смогут дистанционно подать жалобу через портал Госуслуг.
Госдума приняла законопроект об электронном обжаловании штрафов с камер
Мероприятие проводится в рамках празднования 100-летия плана ГОЭЛРО и 120-летия создания самарской энергетики.
В СОУНБ расскажут о российском ответе на вызовы технологических революций
В 2020 году Фестиваль посвящен Году памяти и славы в России.
В КРЦ «Звезда» пройдет Гала-концерт VII Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России»
Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.98
-0.44
EUR 89.29
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В СОУНБ расскажут о российском ответе на вызовы технологических революций
В КРЦ «Звезда» пройдет Гала-концерт VII Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России»
В Самаре Дмитрий Воденников прочтет новые стихи, написанные после 10-летнего перерыва
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Правительстве Самарской области обсудили вопросы незавершенного строительства

17 декабря 2020 17:49
240
Виктор Кудряшов провёл заседание областной межведомственной комиссии по вопросам незавершенного строительства.

Сегодня, 17 декабря 2020 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл заседание областной межведомственной комиссии по вопросам незавершенного строительства. Совещание, в котором приняли участие представители структурных подразделений Правительства Самарской области, главы муниципальных образований региона, прошло в режиме видеосвязи. 

Правительство региона системно занимается проблемами незавершенного строительства. В сентябре прошлого года в целях уменьшения количества незавершенных строительством объектов и координации деятельности органов исполнительной власти Самарской области была образована соответствующая комиссия. 

«Первоочередная задача, которая нами поставлена, это разработка нормативной базы, регулирующей все вопросы работы с объектами незавершенного строительства. Также министерство строительства предложило критерии классификации объектов и механизм принятия решений по их достройке или списанию, нужно его утверждать», - отметил председатель областного Правительства. 

Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев доложил, что необходимая нормативная база разработана и ее планируется утвердить в ближайшее время. 

Участники совещания детально обсудили динамику передачи объектов, введенных в эксплуатацию, соответствующим балансодержателям. Председатель регионального Правительства поручил ускорить эту работу. Также было дано поручение определить критерии передачи газопроводов в собственность муниципалитетов или ООО «СамРЭК-Эксплуатация».

 О результатах работы по оформлению права собственности на проблемные объекты недвижимости рассказал министр имущественных отношений Сергей Черепанов. Как отметил министр, по результатам проделанной в 2020 году работы количество проблемных объектов, находящихся на балансе государственного казенного учреждения Самарской области «Управление капитального строительства», сокращено на 26 в связи с оформлением прав на них. В отношении оставшихся объектов продолжается работа по сбору и анализу правоустанавливающих документов для принятия решения о возможности регистрации права собственности во внесудебном либо судебном порядке.

Подготовлен проект программы рассмотрения объектов межведомственной комиссией на 2021 год. Уже сейчас приняты решения о завершении строительства ряда объектов, в том числе станции метро Алабинская, детского отделения психоневрологической больницы на ул. Воронежской г.о. Самары, Нефтегорской центральной районной больницы. По некоторым объектам, требующих больших вложений для достройки, решено изучить возможные механизмы федеральной поддержки.

«Ситуация с бюджетом нас немного сдерживает, но, тем не менее, по многим объектам, которые мы определили приоритетными, идет продвижение. Наверное, впервые за последние несколько лет видна перспектива, как сокращать объемы незавершенного строительства по тем объектам, которые не введены в эксплуатацию. Благодаря системной работе за текущий год объем незавершенного строительства в регионе сократился на четверть», - подчеркнул Виктор Кудряшов, передает пресс-служба облправительства. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Политика региона
17 декабря 2020  21:01
17 декабря состоялась большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина.
Дмитрий Азаров: "Отработаем каждое обращение, поступившее на прямую линию с Президентом страны"
17 декабря состоялась большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Политика региона
106
17 декабря 2020  20:53
Во вступлении глава государства признался, что для него "нет ничего более ценного, чем прямое общение с нашими людьми, с гражданами Российской Федерации".
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Во вступлении глава государства признался, что для него "нет ничего более ценного, чем прямое общение с нашими людьми, с гражданами Российской Федерации". Политика региона
57
17 декабря 2020  19:34
Автомобилисты, оштрафованные при помощи дорожных камер, смогут дистанционно подать жалобу через портал Госуслуг.
Госдума приняла законопроект об электронном обжаловании штрафов с камер
Автомобилисты, оштрафованные при помощи дорожных камер, смогут дистанционно подать жалобу через портал Госуслуг. Политика региона
99
Весь список
Выборы в Самарской области
28 сентября 2020  10:39
Стали известны сроки выборов глав районов Самары
Стали известны сроки выборов глав районов Самары
Отбирать кандидатов будут через конкурс. Выборы в Самарской области
1090
24 сентября 2020  10:38
Районам в Самаре дали меньше месяца на выбор новых глав
Районам в Самаре дали меньше месяца на выбор новых глав
Документы от кандидатов на должности глав районов Самары будут приниматься с 28 сентября по 12 октября. Выборы в Самарской области
997
15 сентября 2020  09:56
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
По предварительным данным явка на выборах составила 35,63%. При этом досрочно проголосовало 20%. Выборы в Самарской области
1603
Весь список
Видео
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
2443
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
2375
9 ноября 2020  22:55
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.
Ив Каракатзанис: "Я благодарен Дмитрию Азарову и областному Правительству за сильную поддержку"
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.  
Экономика региона
2635
4 ноября 2020  12:25
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Дмитрий Азаров поручил создать все условия для работы волонтеров в этот непростой период - также, как это было организовано весной.
Здравоохранение
2237
31 октября 2020  10:28
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Глава региона поблагодарил медиков за труд и рассказал о борьбе с коронавирусом. 
Социум
2501
13 октября 2020  14:02
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
При использовании маски в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается.
Социум
3883
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
4072
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
4943
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
5029
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
5098
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
6512
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
9474
Весь список
В центре внимания
17 декабря состоялась большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина.
17 декабря 2020  21:01 
Дмитрий Азаров: "Отработаем каждое обращение, поступившее на прямую линию с Президентом страны"
17 декабря состоялась большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Политика региона
108
В Самаре презентовали событийный паспорт региона
17 декабря 2020  13:27 
В Самаре представили событийный паспорт региона
В областном центре прошла стратегическая сессия с Ассоциацией "Национальное конгресс-бюро", на которой обсудили повышение инвестиционного и событийного... Социум
313
Смертность не снижается: за сутки от коронавируса в Самарской области снова умерли 8 человек
17 декабря 2020  12:38 
Смертность не снижается: за сутки от коронавируса в Самарской области снова умерли 8 человек
За сутки на 17 декабря выявлено 300 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
475
Сегодня в полдень по Москве начнётся большая пресс-конференция Владимира Путина
17 декабря 2020  10:48 
Сегодня в полдень по Москве начнётся большая пресс-конференция Владимира Путина
Глава государства выйдет на связь из резиденции в Ново-Огареве. В стране
370
Правительство региона готово выделить дополнительное финансирование на санаторно-курортное лечение работников бюджетной сферы
17 декабря 2020  10:28 
Правительство региона готово выделить дополнительное финансирование на санаторно-курортное лечение работников бюджетной сферы
В связи с закрытием санаториев из-за пандемии COVID-19 373 человека не успели получить отдых и лечение по льготным путевкам Политика региона
599
Весь список
Акценты
17 декабря состоялась большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина.
17 декабря 2020  21:01 
Дмитрий Азаров: "Отработаем каждое обращение, поступившее на прямую линию с Президентом страны"
17 декабря состоялась большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Политика региона
88
Виктор Кудряшов провел заседание трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений.
16 декабря 2020  19:55 
Правительство СО готово выделить дополнительное финансирование на санаторно-курортное лечение работников бюджетной сферы 
Виктор Кудряшов провел заседание трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений. Политика региона
1386
НКО Самаркой области было подано 542 заявки, что на 30% больше, чем в прошлом году. 157 проектов стали победителями.
16 декабря 2020  19:17 
В этом году социально-ориентированные НКО СО на 30% чаще участвовали в конкурсах на получение президентских грантов
НКО Самаркой области было подано 542 заявки, что на 30% больше, чем в прошлом году. 157 проектов стали победителями. Социум
1302
Весь список
Прямая речь/Интервью
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту «Образование», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, завершается возведение первого кор
11 декабря 2020  17:47 
Дмитрий Азаров о строительстве школы на Пятой просеке: «Подбираем ответственные команды и в срок реализуем проекты»
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту... Экономика региона
2207
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
9 декабря 2020  10:32 
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
Как сообщил Леонид Симановский, поддержка Самарской области из федерального бюджета на здравоохранение увеличена в 1,8 раза до 3,1 млрд рублей. Экономика региона
4500
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
6 декабря 2020  12:07 
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
2607
Весь список
Новости Тольятти
17 декабря 2020  17:13
Проект направлен на создание среды, где впервые в регионе совмещаются такие понятия, как деловая активность, ЗОЖ, новые социальные связи через участие в благотворительных и добровольческих инициативах.
В «Жигулевской долине» состоялась первая конференция проекта «Благотворительная экосистема» 
Проект направлен на создание среды, где впервые в регионе совмещаются такие понятия, как деловая активность, ЗОЖ, новые социальные связи через участие в...Новости Тольятти
161
16 декабря 2020  11:34
В ближайшее время Тольяттинская филармония представляет
В ближайшее время Тольяттинская филармония представляет
17 декабря  19:00 «ГОЛОСА ЭПОХИ» Музыкальные портреты легендарных артистов XX века. Новости Тольятти
1366
10 декабря 2020  21:26
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники. 
В Тольятти планируют создать систему общественного мониторинга воздуха
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники.  Новости Тольятти
2393
Весь список