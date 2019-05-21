В Новокуйбышевск Дмитрий Азаров проводит первое заседание общественного совета по экологической безопасности

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В состав Совета вошли представители органов госвласти и МСУ, контрольно-надзорных ведомств, промышленных предприятий предприятий, общественных объединений, коммерческих организаций, а также научного сообщества региона."Вопросы охраны окружающей среды затрагивают интересы всех граждан", - подчеркнул глава региона.На заседаниях Совета регулярно будут рассматриваться отчеты руководителей действующих коллегиальных органов, рабочей группы по направлениям деятельности, представителей промышленных предприятий о мерах по снижению негативного воздействия на окружающую среду, научных и общественных организаций.Дмитрий Азаров подчеркнул: "Важнейшим направлением деятельности Совета должно стать обсуждение реализации в региона Нацпроекта "Экология". Уверен, что конструктивные рекомендации будут способствовать улучшению состояния окружающей среды и качества жизни людей.»Одним из наиболее значимых направлений в сфере экологической безопасности, которое обсуждалось сегодня на Совете, является обеспечение качественной питьевой водой.Участники совещания зафиксировали актуальное состояние водных объектов СО и перспективы улучшения экологической обстановки.Ключевые факторы, влияющие на качество воды - состояние поверхностных и подземных источников, наличие и техническое состояние очистных сооружений."Необходимо также учитывать состояние сетей водоснабжения и водоотведения, установление зон санитарной охраны. Важно проинвентаризировать ту работу,которую мы уже провели, внимательно посмотреть, какие поручения исполнены, а какие нет, и какие дополнительные усилия для этого нужны, и насколько четко сформированы региональные программы для реализации нацпроекта "Экология"",- подчеркнул Дмитрий Азаров.С докладом об обеспечении жителей региона качественной питьевой водой доложила руководитель Управления Роспотребнадзора по СО. По данным ведомства, вопросы, требующие решения, есть по ряду районов СО. Это Чапаевск, Новокуйбышевск, Куйбышевский и Красноглинский р-ны Самары, ряд населённых пунктов Волжского, Ставропольского районов.Основные проблемы:- природное повышенное содержание железа, марганца, жесткости, сульфатов в подземных водах некоторых территорий СО;- нестабильность качества воды поверхностных источников питьевого водоснабжения (реки, на которых организован водозабор);- высокий износ сетей водоснабжения;- очистные сооружения требуют технического усовершенствования.Решить проблемы, которые десятки лет копились в сфере водоснабжения СО, призвана реализация на территории региона Национальных проектов.О том, что будет сделано в области, в том числе, благодаря федеральной поддержке, доложил министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов.Из 11 федеральных проектов, составляющих национальный проект «Экология», СО принимает участие в шести:- Чистая страна- Сохранение лесов- Сохранение уникальных водных объектов- Чистая вода- Комплексная система обращения с ТКО- Оздоровление ВолгиСегодня подробно рассмотрены проекты «Чистая вода» и «Оздоровление Волги». За счёт мероприятий проекта предстоит повысить обеспеченность жителей СО чистой питьевой водой из систем центрального водоснабжения с 84,2% до 89,6 %, в том числе городского населения с 90 % до 96%.Так, по проекту «Оздоровление Волги» предстоит решить задачу сокращения в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку. С этой целью будет выполнено 35 объектов строительства, реконструкции, модернизации канализационных очистных сооружений.Будет проведена ликвидация 2 объектов накопленного экологического вреда:-рекультивация территорий в Рождествено, техногенно деградированных несанкционированным размещением спиртовой барды;-рекультивация территории бывшего ОАО "Средневолжский завод химикатов"(Чапаевск).Детально участники совещания рассмотрели вопросы модернизации сетей и водоводов.Уже в 2019 году в рамках нацпроекта будут выполнены крупные проекты в районах СО:- Строительство водопроводных сетей в сёлах Калиновка и Кандабулак- Проектирование и реконструкция водозабора,НФС и водопровода в пос.Глушицкий и Пензено.Губернатор подчеркнул, что многое зависит от активности муниципальных районов:«Из трёх объектов по водопроводным сетям два - Сергиевский районн. Это показатель активной работы Главы района! Это значит, что глава района думает на перспективу, заботится заранее о подготовке документации, заявок. А то мне многие Главы говорят - «надо что-то делать!» Надо не «что-то делать», а работать!», - подчеркнул Дмитрий Азаров.Об актуальном положении дел, состоянии инфраструктуры и водоводов доложили Главы муниципалитетов СО - Самары, Тольятти, Новокуйбышевска. Благодаря системной работе, а зачастую - настойчивости властей значительный объём работы в городах будет произведён сетевиками.Так, в Самаре до 2024 года РКС будут проведены мероприятия по улучшению качества питьевой воды:- Строительство водовода в 25 квартале Куйбышевского района- Строительство двух водоводов от НФС-2 до НФС-3- Строительство 2 водоводов от НФС-2 до пос.Управленческий- Реконструкция насосной станции 2 подъема водозабора «Батайский» рос. Красная Глинка- Реконструкция систем водоснабжения пос.Красная Глинка (в том числе бурение новых скважин)- Техническое перевооружение НС в пос. Красная ГлинкаВместе с тем, выяснилось, что ряд муниципалитетов подал на региональный уровень информацию о потребностях в ремонте сетей, опираясь на данные «бухгалтерского износа», который не совпадает с износом реальным.Дмитрий Азаров поручил профильному министерству разобраться, почему было допущено расхождение цифр, а муниципалитетам - провести повторный анализ износа и представить выверенные фактические данные - за подписью глав городов, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.