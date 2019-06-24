В Кремле рассказали, когда Россия может разрешить пассажирские перелёты в Грузию
24 июня 2019 17:51
69
— Речь о возвращении ситуации в Грузии в нерусофобское русло. Как только будет зафиксировано, тогда это станет поводом для пересмотра данного решения, — пояснил Песков.
Он добавил, что это вынужденные ограничения, так как существует опасность для россиян.
Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию начиная с 8 июля.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
24 июня 2019 17:57
Решено провести в 2020 году парламентские выборы по пропорциональной системе с нулевым барьером прохождения. Политика региона
68
24 июня 2019 17:51
Он добавил, что это вынужденные ограничения, так как существует опасность для россиян. Политика региона
68
24 июня 2019 16:46
Дизайн-код разрабатывается Управлением главного архитектора Самары и специалистами районных администраций. Политика региона
118
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1727
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1294
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1292
Видео
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
290
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
472
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
423
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
398
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
496
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
484
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
512
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
408
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
658
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
678
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
414
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
732
Мероприятия