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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Кремле рассказали, когда Россия может разрешить пассажирские перелёты в Грузию

24 июня 2019 17:51
69
Он добавил, что это вынужденные ограничения, так как существует опасность для россиян.
В России могут пересмотреть решение о пассажирских перелётах в Грузию после того, как нормализуется ситуация в республике. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает life.ru.

— Речь о возвращении ситуации в Грузии в нерусофобское русло. Как только будет зафиксировано, тогда это станет поводом для пересмотра данного решения, — пояснил Песков.

Он добавил, что это вынужденные ограничения, так как существует опасность для россиян.

Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию начиная с 8 июля. 
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Комментарии



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