В Госдуме рассмотрят возможность лишения прав за повторное отсутствие ОСАГО
24 июля 2019 22:39
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Сейчас водителей за езду без полиса штрафуют на 800 рублей. Если штраф оплатить в течение 20 дней, можно воспользоваться скидкой в 50%. Для повторных нарушений более жестких санкций не предусмотрено. В результате водители, которые даже если и попадаются на вождении автомобиля без страховки, не спешат ее покупать.
Как отмечают авторы инициативы, актуальной статистики по штрафам за отсутствие ОСАГО нет. Поэтому в документе приводятся данные по итогам 2017 года. Тогда количество штрафов за езду без ОСАГО увеличилось по сравнению с 2016 годом на 40%. По информации страховщиков в 2017 году без полисов ОСАГО по дорогам страны ездило не меньше 3 млн автомобилистов.
С помощью законопроекта создатели планируют убедить водителей более ответственно подходить к покупке полисов гражданской ответственности. Документ планируют рассматривать в Госдуме во время осенней сессии. Первое чтение пройдет в октябре. Законопроект не только будет стимулировать покупку ОСАГО, но также будет способствовать защите граждан, которые попадают в ДТП, виновниками в которых являются водители без обязательного полиса страхования. В таких случаях добиться возмещения ущерба становится намного сложнее, так как обычно ущерб оплачивает страховая компания виновника.
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