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Новости /  Политика /  Политика региона  

В ДНР сообщили о намерении войти в состав России

12 сентября 2019 18:08
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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР, передает РИА Новости. Об этом сообщается на его сайте.

"Перед нами стоит одна задача — максимальная интеграция в российское пространство. В идеале — войти в состав России на правах федерального округа", — сказал Пушилин.

По его словам, народ Донбасса "настроен оптимистично" после того, как Владимир Путин подписал указ о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР по упрощенной системе.

Российский лидер подписал документ 24 апреля. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

За следующие четыре месяца российские паспорта получили более 15 тысяч жителей.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.


Фото:   twitter.com
 
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