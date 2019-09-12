В ДНР сообщили о намерении войти в состав России
12 сентября 2019 18:08
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"Перед нами стоит одна задача — максимальная интеграция в российское пространство. В идеале — войти в состав России на правах федерального округа", — сказал Пушилин.
По его словам, народ Донбасса "настроен оптимистично" после того, как Владимир Путин подписал указ о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР по упрощенной системе.
Российский лидер подписал документ 24 апреля. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
За следующие четыре месяца российские паспорта получили более 15 тысяч жителей.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Фото: twitter.com
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