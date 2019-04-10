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Украина запретила ввоз из России стеклянных банок и бутылок

10 апреля 2019 22:18
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Правительство Украины расширило список товаров российского производства, ввоз которых на территорию страны запрещен.
Кабинет министров Украины на заседании 10 апреля принял решение о расширении списка российских товаров, запрещенных к ввозу на территорию страны, сообщает «РБК Украина». Со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ агентство отмечает, что под запрет, в частности, попал импорт из России стеклотары, в том числе банок и бутылок для пищевых продуктов и напитков, передает РБК.

По данным Государственной службы статистики Украины, в 2018 году стоимость поставок стеклотары из России составила более $8 млн, в два с лишним раза превысив показатель предыдущего года.

​Кроме того, под запрет попал импорт из России формалина и карбамидо-формальдегидного концентрата, пружин для грузовых вагонов, электрической аппаратуры для устройств железнодорожной автоматики и связи и проводников для напряжения более 1 тыс. вольт.

В конце 2018 года правительство Украины продлило до 31 декабря 2019 года действующий с 2016 года запрет на ввоз из России целого ряда товаров — продуктов (молочные продукты, чай, кофе, пиво, алкоголь), мяса крупного рогатого скота, птицы и свинины, косметических средств личной гигиены (шампуни, гели для душа, мыло), железнодорожного оборудования (локомотивы, вагоны и путевое оборудование), продукции химической промышленности для сельского хозяйства и проч. Чуть позже в список запрещенных товаров были добавлены кукурузный крахмал, глюкоза и сироп глюкозы, мальтодекстрин и сироп мальтодекстрина.

В свою очередь, правительство России 29 декабря расширило список запрещенных к ввозу с Украины товаров, включив в него пиво, вино, шоколад, подсолнечное масло, сеялки, щебень, картон и т.д. С начала 2016 года на Украину распространяется введенное Москвой продуктовое эмбарго, в рамках которого в Россию запрещен ввоз украинских свинины, овощей, сыров, фруктов, молочных продуктов и ряда других товаров.


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Комментарии



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