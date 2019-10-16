Участок под строительство школы на 5 просеке в Самаре будет безвозмездно передан из федеральной в муниципальную собственность
16 октября 2019 14:58
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Передаче подлежит земельный участок, расположенный по адресу: г. Самара, Октябрьский район, Пятая просека, № 31, фактически занимаемый спортивно-оздоровительным лагерем «Экономист» и принадлежащий на праве собственности Российской Федерации.
Помимо этого участка под строительство школы задействуют также территорию турбазы «Мечта», находящуюся в муниципальной собственности (г. Самара, Октябрьский район, Пятая просека, д. 4).
Напомним, что проблему нехватки школ в Самаре обозначил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в эфире проекта «Главная тема» на ГТРК «Самара»: «У нас наиболее остро стоит вопрос в Самаре. Именно там есть образовательные учреждения, в которых учатся в 2 смены, и, конечно, там нужно решать вопрос. Поэтому мы концентрируем свои усилия и уверен, что в следующем году приступим к строительству школ в Октябрьском районе города Самары».
В настоящее время по объекту ведутся предпроектная работа и проводится обследование территории, определенной под строительство.
В ближайший месяц будут объявлены торги на проектирование. Начало строительства запланировано на II полугодие 2020 года.
До 2025 года действует президентская программа по строительству и обновлению школ, Самарская область в ней активно участвует.
В 2018 году в регионе открылись 2 школы, в 2019 году еще 3. Идет проектирование новых школ.
Один из способов частичного решения проблемы — сооружение пристроев к зданиям существующих школ в тех районах, где ощущается нехватка мест. Строится пристрой к Самарскому медико-техническому лицею в Октябрьском районе г.о. Самара.
В 2019 году в Самарской области за парты сели порядка 340 000 человек, среди них почти 39 тысяч первоклассников.
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