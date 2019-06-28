Трамп может принять участие в юбилейных торжествах по случаю Дня Победы в Москве
28 июня 2019 20:11
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Российская сторона пригласила американского лидера Дональда Трампа на праздничные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 9 Мая 2020 года. Об этом сообщил журналистам помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
По его словам, Трамп отреагировал на это предложение позитивно.
— В этой связи был разговор о том, кто, какая страна, сколько потеряла в годы войны, чья роль была решающей, соответственно, был отмечен вклад советского народа в эту победу, — добавил представитель Кремля.
Напомним, что для подготовки памятных и праздничных мероприятий к 75-летию Победы в нашей стране был создан специальный комитет, а также сформировано 16 рабочих групп, которые занимаются различными направлениями подготовки юбилейного торжества. Профильным ведомствам было поручено обеспечить приглашение, встречи, размещение, транспортное и медицинское сопровождение глав иностранных государств, которые будут приглашены на празднование 75-летия Победы, а также самых важных гостей — ветеранов.
Среди необходимых поручений — провести праздничные парады и салюты в Москве и других городах-героях, а также торжественные мероприятия с привлечением войск в городах воинской славы.
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