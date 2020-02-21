"Со мной будет явно веселей": Шнуров вступил в Партию роста

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Кроме того, музыканта выдвинули делегатом от петербургского отделения на съезд 21 марта.Ранее глава партии Борис Титов вручил певцу партбилет во время встречи с главами региональных отделений. Кандидатуру музыканта предложила лидер парламентской фракции партии Оксана Дмитриева."Жизнь моя завернула таким странным поворотом. Помаячила мне в виде Партии роста. Мне кажется, что я вам пригожусь, по крайней мере, внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами, со мной будет явно веселей", — цитирует корреспондент РИА Новости слова Шнурова.В свою очередь, Титов заявил о планах партии участвовать в парламентских выборах в 2021 году и добиться создания своей фракции в Госдуме."Но этот путь пока еще достаточно долгий, еще полтора года по крайней мере. Поэтому на этом пути нам еще предстоит пройти большое количество задач, проектов, выборов", — сказал он.Лидер "Ленинграда" не исключил, что будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году."В планах пока такое, ну может, и есть, а, может быть, и нет. Надо дожить ", — сказал он.Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС