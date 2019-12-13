Службу по призыву хотят включить в стаж, учитываемый при досрочном выходе на пенсию
13 декабря 2019 18:30
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Сейчас законодательство позволяет мужчинам, достигшим возраста 60 лет, досрочно стать пенсионерами по старости при условии, что их страховой стаж составляет как минимум 42 года. Иначе говоря, если они начали официально работать по крайней мере в 18 лет. Однако многие нынешние предпенсионеры в этом возрасте призывались в армию на два-три года, срок службы в которой при расчете пенсии не учитывается. По мнению октябрьских депутатов, это «ущемление прав граждан, добросовестно исполнивших свой гражданский долг перед Родиной», которое необходимо устранить.
Проект таких изменений в статью 13 ФЗ «О страховых пенсиях» еще в июне в Госдуму внесла группа депутатов от ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым. По их мнению, отдавшие свой долг Родине оказались в худшем положении, чем сумевшие «откосить». Правительство РФ проект не поддержало, указав, что он поставит «срочников» в преимущественное положение перед другими военнослужащими. Думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов также рекомендовал инициативу отклонить, так как она «необоснованно ставит в приоритетное положение» службу в армии по призыву по отношению к таким периодам, как уход одного из родителей за ребенком до достижения им возраста полутора лет, получение пособия по безработице; участие в оплачиваемых общественных работах и т.д. Эти периоды также не включаются в страховой стаж для досрочного назначения пенсии по старости. Судьба поправки должна была решиться на пленарном заседании еще 10 октября, но потом ее рассмотрение перенесли на неопределенный срок.
ПФР тем временем вынужден был разъяснить, что время нахождения в Вооруженных силах включается в стаж, если лицо официально трудоустроено до или после армии. Если же солдат перед призывом нигде официально не работал и, вернувшись, также не трудоустроился сразу, то годы службы засчитаны ему не будут.
Фото: соцсети
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