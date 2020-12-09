Самарский проект «Школа Муниципального Депутата» вышел на федеральный уровень

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В Тюмени прошел межрегиональный Форум, посвященный реформе местного самоуправления. Более 30 регионов приняли участие в работе Форума.

Опыт реализации регионального проекта «Школа Муниципального Депутата» на Форуме представил руководитель проекта Максим Кануев.

Он рассказал, что за 3 года реализации проекта на территории Самарской области доказана его эффективность. За время обучения «Школа» выпустила более 450 выпускников. Помощники депутатов всех уровней, депутаты представительных органов городов и районов Самарской области, управляющие микрорайонами и члены общественных советов повысили свою квалификацию и уровень знаний о местном самоуправлении благодаря обучению в «Школе муниципального депутата».

Теперь «Школы Муниципальных Депутатов» будут открываться в регионах РФ: первыми откроются «Школы» в Калужской и Тюменской областях на базе законодательных собраний этих регионов.

В рамках работы Форума было отмечено, что одна из задач органов местного самоуправления — справиться со своими функциями в непростое для всех время. Председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ Андрей Максимов подчеркнул, что в период пандемии заметно изменилось сознание людей, их стратегия и тактика.

«Жизнь людей локализуется благодаря дистанционной работе и учебе, и это не может не влиять на растущее внимание к своему двору, дому, подъезду. В последние месяцы многие муниципалитеты испытали сбой в системе управления, когда коронавирусная инфекция вывела из строя целые отделы и департаменты. Выиграли те, которые пошли по пути цифровизации процессов управления и решения вопросов в дистанционном формате. Будущее именно за такими технологиями и практиками. В ситуации, когда ограничены живые встречи, придется думать о возможностях проведения собраний и сходов онлайн». – отметил он.

Местному самоуправлению в этом году был дан серьезный толчок к развитию. Начало активно развиваться инициативное бюджетирование, когда население может выдвигать инициативы по целям расходования определенной части бюджетных средств.

Председатель правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления, Иван Цецерский рассказал, что в этом году из федерального бюджета выделен 1 миллиард рублей на то, чтобы поощрить развитие лучших практик местного самоуправления.

После пленарного заседания работа форума продолжилась на двух круглых столах — «Современные инструменты развития муниципальных территорий» и «Муниципальное измерение: реформа, ресурсы, индексы эффективности». Заместитель председателя комитета по социальной политике тюменского регионального парламента, председатель собрания молодых депутатов при Тюменской областной Думе Глеб Трубин отметил, что по итогам форума приняты рекомендации, которые могут способствовать дальнейшему развитию Тюменской области и России в целом.

На межрегиональном Форуме, посвященному реформе местного самоуправления, было принято решение транслировать опыт Самарской области в рамках реализации «Школы Муниципального Депутата» на территории Российской Федерации.

Напомним, что в ноябре этого года в Самаре стартовал четвертый поток обучения молодых законотворцев. Выпуск «Школы муниципального депутата» запланирован на июнь 2021 года.

Проект реализуется совместно с Университетом «МИР» при поддержке Самарского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Всероссийского Совета местного самоуправления.