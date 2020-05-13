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Новости /  Политика /  Политика региона  

Самарская область будет поэтапно выходить из режима самоизоляции

13 мая 2020 23:09
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В Самарской области утвердили план выхода из коронавирусных ограничений.
Самарская область будет поэтапно выходить из режима самоизоляции. План постепенного снятия ограничений по коронавирусу утвердил губернатор  Дмитрий Азаров. Постановление опубликовали на сайте правительства, передает samaragis.ru.

Согласно документу, со вторника, 12 мая, в регионе действует базовый этап. Это значит, что в нескольких муниципальных районах режим смягчили.

Основное условие перехода к первому этапу — устойчивая тенденция к снижению заболеваемости. В больницах должны быть свободные койки для пациентов с COVID — 50% от норматива. Охват тестированием на коронавирус — не менее 70 на 100 тысяч населения в день. Коэффициент распространения инфекции (вычисляется как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до изоляции) не должен быть более 1,0.

На первом этапе смогут приступить к работе предприятия, которые оказывают населению услуги и продают непродовольственные товары. Площадь торгового зала должна быть менее 400 квадратных метров. На одного человека должно приходиться 4 квадратных метра.

Будет можно заниматься физкультурой на открытом воздухе парами. Расстояние между людьми должно составлять не меньше 5 метров. Также разрешат выходить на прогулки парами, но нужно будет соблюдать социальную дистанцию и избегать места массового скопления людей и детские площадки.

Для перехода ко второму этапу коэффициент распространения должен быть не более 0,8. Охват тестированием на коронавирус — не менее 90 на 100 тысяч населения в день.

В Самарской области утвердили план выхода из коронавирусных ограничений

На втором этапе возобновят работу магазины с непродовольственными товарами с площадью до 800 квадратных метров. При этом ограничение по площади на человека сохраняется.

Помимо этого, смогут открыться отдельные образовательные организации.

Переход на третий этап будет возможен при коэффициенте 0,5 и менее. Охват тестированием на COVID — 110 на 100 тысяч населения в день.

На третьем этапе вернутся к работе предприятия сферы услуг и торговли без ограничений по площади и количеству людей. Откроются кафе и рестораны (при условии установки перегородок или расстановки столов на расстоянии 1,5-2 метра). Заработают все образовательные учреждения, парки, скверы.

Ограничение могут вернуть на любом этапе при ухудшении эпидемиологической ситуации.

При этом на всех этапах сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Компании по возможности должны сохранить работу в удаленном формате.

По-прежнему обязательно надевать маски в общественных местах, транспорте, при любом выходе на улицу. Сохраняется и социальное дистанцирование, передает. 
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Комментарии


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