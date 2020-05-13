Самарская область будет поэтапно выходить из режима самоизоляции
13 мая 2020 23:09
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Согласно документу, со вторника, 12 мая, в регионе действует базовый этап. Это значит, что в нескольких муниципальных районах режим смягчили.
Основное условие перехода к первому этапу — устойчивая тенденция к снижению заболеваемости. В больницах должны быть свободные койки для пациентов с COVID — 50% от норматива. Охват тестированием на коронавирус — не менее 70 на 100 тысяч населения в день. Коэффициент распространения инфекции (вычисляется как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до изоляции) не должен быть более 1,0.
На первом этапе смогут приступить к работе предприятия, которые оказывают населению услуги и продают непродовольственные товары. Площадь торгового зала должна быть менее 400 квадратных метров. На одного человека должно приходиться 4 квадратных метра.
Будет можно заниматься физкультурой на открытом воздухе парами. Расстояние между людьми должно составлять не меньше 5 метров. Также разрешат выходить на прогулки парами, но нужно будет соблюдать социальную дистанцию и избегать места массового скопления людей и детские площадки.
Для перехода ко второму этапу коэффициент распространения должен быть не более 0,8. Охват тестированием на коронавирус — не менее 90 на 100 тысяч населения в день.
В Самарской области утвердили план выхода из коронавирусных ограничений
На втором этапе возобновят работу магазины с непродовольственными товарами с площадью до 800 квадратных метров. При этом ограничение по площади на человека сохраняется.
Помимо этого, смогут открыться отдельные образовательные организации.
Переход на третий этап будет возможен при коэффициенте 0,5 и менее. Охват тестированием на COVID — 110 на 100 тысяч населения в день.
На третьем этапе вернутся к работе предприятия сферы услуг и торговли без ограничений по площади и количеству людей. Откроются кафе и рестораны (при условии установки перегородок или расстановки столов на расстоянии 1,5-2 метра). Заработают все образовательные учреждения, парки, скверы.
Ограничение могут вернуть на любом этапе при ухудшении эпидемиологической ситуации.
При этом на всех этапах сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Компании по возможности должны сохранить работу в удаленном формате.
По-прежнему обязательно надевать маски в общественных местах, транспорте, при любом выходе на улицу. Сохраняется и социальное дистанцирование, передает.
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