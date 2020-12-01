Самарская область – в числе лидеров ПФО по реализации проектов платформы Национальной технологической инициативы

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Во вторник, 1 декабря 2020 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в открытии сессии Приволжского федерального округа в рамках всероссийского онлайн-конвента «Бизнес без границ».

Организаторами мероприятия выступают АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» (НТИ) и Фонд Росконгресс.

Старт мероприятию был дан 12 ноября 2020 года на форуме «Сильные идеи для нового времени», организованном АСИ и Фондом Росконгресс, в рамках первого заседания «Клуба губернаторов НТИ», который призван стать эффективной моделью межрегионального взаимодействия в целях поддержки технологического предпринимательства. Конвент проводится в восьми федеральных округах с 30 ноября по 9 декабря 2020 года. В Приволжском федеральном округе мероприятия онлайн-конвента проходят 1 – 2 декабря.

Открывая сессию, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» Дмитрий Песков назвал Самарскую область одним из лидеров по поддержке и внедрению инноваций, развитию НТИ в Приволжском федеральном округе. Он рассказал о реализации НТИ в нашем регионе, сделав особый акцент на проекте «Автодата», и отметил, что этот проект, апробированный в Самаре, является одним из самых первых в мире.

Выступая с докладом на открытии мероприятия, Виктор Кудряшов напомнил участникам, что соглашение между Правительством Самарской области, рабочей группой НТИ AutoNet и Ассоциацией «ГЛОНАСС/ГНСС-ФОРУМ» об участии региона в этом пилотном проекте было заключено в 2019 году. А уже летом 2020 года в Самаре на участке основной магистрали города – Московского шоссе – была развернута технологическая сеть V2X в рамках составной части научно-исследовательской работы «Проектирование платформы «Автодата» и работы по созданию макета «Умной магистрали». Итогом этой работы стало получение значительного объема данных, необходимых для внедрения элемента «Подсистемы управления умной дорогой.

«Уверен, что уже через несколько лет система «Умной магистрали» прочно войдет в нашу жизнь и станет привычной для водителей и всех участников дорожного движения», — отметил первый вице-губернатор.

В своем докладе Виктор Кудряшов подчеркнул, что Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделяет первостепенное внимание развитию инновационного потенциала региона и внедрению перспективных разработок в производство.

«В 2016 году Самарская область вошла в число пилотных регионов для разработки и апробирования региональной модели Национальной технологической инициативы, в рамках которой получили развитие очень перспективные проекты.

Особенно продуктивно в регионе ведется работа в рамках рынков НТИ HealthNet и NeuroNet. Так, Самарский государственный медицинский университет победил в конкурсе лидирующих исследовательских центров 2019 года по развитию «сквозных» цифровых технологий, проводимом Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. В рамках реализации НТИ получили развитие проекты в сфере связи, например, проект компании СМАРТС «Евразийский квантовый путь» включен в дорожную карту SafeNet НТИ», — сообщил председатель Правительства Самарской области.

В Самарской области создан научно-образовательный центр «Инженерия будущего», объединивший под своим началом компетенции вузов, научных организаций и 25 крупнейших предприятий из 11 субъектов Российской Федерации. В качестве якорных индустриальных партнеров выступают государственные корпорации «Ростех», «Роскосмос» и ОАО «РЖД». В состав НОЦ «Инженерия будущего» входят ведущие российские вузы, в том числе Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

27 октября наблюдательный совет научно-образовательного центра «Инженерия будущего» утвердил программу деятельности центра. Заявка для участия в отборе НОЦ мирового уровня, создание которых предусматривает нацпроект «Наука», направлена в Минобрнауки России.

«В рамках НОЦ развивается несколько направлений, по которым Россия может получить определенное технологическое лидерство в мире. Это медицина, космическая медицина, технологии, связанные с использованием водородного топлива, новые оптические материалы», — отметил Виктор Кудряшов.

В Самарской области создана уникальная инфраструктура для поддержки инновационной деятельности. Развиты сервисы инжиниринга и технопарков. Определяющую роль играет технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина». В 2019 году он вошел в тройку технопарков-лидеров России с наивысшим уровнем эффективности функционирования (свыше 110%). Он уже второй год подряд подтверждает свой статус.

В 2020 году технопарк «Жигулевская долина» продолжил свою работу как региональный оператор Фонда «Сколково» и оказывает консультационную поддержку инновационным предпринимателям не только в Самарской области, но и в Оренбургской, Ульяновской и Саратовской областях. По состоянию на 1 октября 2020 года статус участника Фонда «Сколково» получен 40 компаниями под сопровождением Жигулевской долины, в том числе в Самарской области – 24 компании (14 компаний являются резидентами технопарка «Жигулевская долина»).

Для выявления и развития талантов в регионе создана развитая инфраструктура: 40 мини-технопарков для занятий техническим творчеством, Центр развития современных компетенций «Дом научной коллаборации им. Н.Н. Семенова», Центр опережающей профессиональной подготовки.

Системообразующим звеном в региональной системе технического творчества учащихся является детский технопарк Кванториум, отделения которого расположены в Самаре и Тольятти.

На площадках трех вузов Самарской области (Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва, Самарский государственных экономический университет, Тольяттинский государственный университет) созданы университетские «Точки кипения».

В ходе сессии регионы-лидеры по реализации программ НТИ в ПФО рассказали об опыте реализации технологических проектов на своих территориях.

В завершение сессии Дмитрий Песков сообщил участникам о новых проектах в рамках НТИ. Речь идет о создании промышленных «Точек кипения» — пространств коллективной работы на крупнейших промышленных предприятиях и поощрении инициатив работников предприятий, связанных с внедрением рационализаторских решений, передает пресс-служба облправительства.