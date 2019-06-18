Шойгу анонсировал скорую поставку в Российскую армию лазерного оружия
18 июня 2019 23:52
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— В ближайшей перспективе армия и флот получат совершенно новое, не имеющее аналогов оружие, основанное на технологиях гиперзвука и лазерной энергии, — приводит ТАСС слова министра.
Вместе с тем Шойгу вскользь отметил, что первые образцы новейшего оружия "уже поставлены на опытно-боевое дежурство". О чём именно идёт речь, глава Минобороны раскрывать не стал, однако озвучил такую статистику: с 2013 года оснащённость Российской армии современным вооружением возросла в 3,8 раза и к началу текущего года составила 64 процента.
Напомним, что с 1 декабря 2018 года на опытно-боевое дежурство заступили лазерные комплексы "Пересвет". Кроме них в список вооружений, которые призваны сохранить суверенитет и независимость России в ближайшие десятилетия, входят комплексы "Авангард", "Посейдон", "Циркон" и "Кинжал". Как комментировал новые разработки сам верховный главнокомандующий Владимир Путин, многие из них раньше встречались "только в фантастических рассказах".
Фото: pixabay.com
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