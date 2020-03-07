Россия временно закрывает границу с Ираном с 7 марта из-за коронавируса
7 марта 2020 18:33
389
— Принято решение о временной приостановке пропуска через государственную границу Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Исламской Республики Иран для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях, — говорится в сообщении.
Число заражённых коронавирусом в Иране за сутки выросло на 1234, ещё шестнадцать человек умерли. Таким образом, на сегодняшний день в стране новым типом пневмонии инфицировано 4747 человек.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
8 марта 2020 15:47
Однако при этом переговоры с Москвой движутся вперед. Политика региона
48
7 марта 2020 21:34
Такое понятие, как разрешение на временное проживание, может вскоре уже не понадобиться. Политика региона
386
7 марта 2020 18:33
Число заражённых коронавирусом в Иране за сутки выросло на 1234, ещё шестнадцать человек умерли. Политика региона
388
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
992
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
929
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1443
Видео
8 марта 2020 12:38
Видео глава региона разместил в своем инстаграме. Социум
145
7 марта 2020 09:53
Они прочитали стихотворение Расула Гамзатова. Социум
397
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
784
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
1077
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
3107
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1411
Фоторепортажи
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
788
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
527
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
811
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
847
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1483
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1976
Мероприятия