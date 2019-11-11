Путин заявил о «воровстве сотнями миллионов» на стройке Восточного

156

По его словам, власти неоднократно требовали прозрачности в работе по космодрому, поскольку проект «носит практически общенациональный характер», а на его реализацию были выделены большие средства.«Сто раз сказано было: «Работайте прозрачно. Деньги большие выделяются. Проект тоже носит практически общенациональный характер». Нет! Воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов. Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено. Состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет. Порядка так там до сих пор и не удалось навести как следует», — сказал глава государства.Путин также попросил наладить действенный контроль за проведением закупок в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). По его словам, в сфере диверсификации производства в ОПК все должно быть «выстроено должным образом». «Буду просить прокуратуру за этим следить, так же как и контрольное управление президента», — сказал Путин.В августе госкорпорация «Роскосмос» предложила создать подрядную организацию для строительства объектов космодрома с целью «усиления контроля над эффективностью расходования средств».В начале сентября президент России Владимир Путин посетил космодром Восточный. На совещании по итогам визита в Приамурье глава государства заявил, что ожидает более ответственного подхода к строительству космодрома, потребовав запустить его работу к 2028 году.Строительство стартового комплекса космодрома Восточный началось в 2012 году, сроки окончания неоднократно переносились, а из-за нарушений на объекте было возбуждено более сотни уголовных дел.В феврале прошлого года Дальневосточный окружной военный суд признал бывшего главу «Дальспецстроя» Юрия Хризмана виновным в злоупотреблениях при строительстве объектов космодрома Восточный. Тогда же суд в Москве приговорил к восьми годам владельца и менеджеров Волго-Вятской строительной компании, причастных к хищению 1,3 млрд руб. при строительстве космодрома.Космодром ввели в эксплуатацию в 2016 году.