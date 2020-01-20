Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию
20 января 2020 18:22
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"Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии Клишас, Крашенинников и Хабриева", — заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Согласно базе данных Думы, предложения по изменениям в Основной закон включают:
—совершенствование регулирования отдельных вопросов организации публичной власти;
—вынесение проекта закона о поправках в Конституцию на общероссийское голосование;
—гарантию того, что МРОТ составит не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения;
—регулярную индексацию пенсий;
—назначение премьер-министра и членов правительства президентом после их утверждения Госдумой;
—назначение генпрокурора и его заместителей, а также освобождение от должности Советом Федерации по представлению президента;
—запрет на то, чтобы один и тот же человек занимал пост президента более двух сроков;
—избрание депутатами Государственной граждан, достигших 21 года и не имеющих иностранного гражданства либо вида на жительство;
—расширение полномочий Конституционного суда (КС по запросу президента проверяет конституционность законов до их подписания главой государства).
Как сообщил глава думского комитета по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев, Госдума обсудит президентский законопроект на внеочередном заседании 21 января. Рассмотрение документа запланировано на 23-е число, добавил первый вице-спикер ГД Иван Мельников.
Фото: ТАСС
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