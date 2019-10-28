Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в Сети
28 октября 2019 22:24
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Ответственным назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Доклад нужно подготовить до 10 января следующего года.
Кроме того, Министерству внутренних дел РФ было поручено подготовить предложения об увеличения штата сотрудников полиции для борьбы с незаконным оборотом запрещённых веществ в Сети.
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