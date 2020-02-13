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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин поддержал идею сделать день голосования по Конституции выходным

13 февраля 2020 19:09
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Он также согласился с идеей провести голосование в рабочий день.
Президент России Владимир Путин согласился с идеей рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, что ЦИК должен провести общероссийское голосование, а день голосования должен быть выходным, передает РИА Новости.

"Что касается дня голосования и тех, кто должен организовать, я с вами полностью согласен, конечно, это кроме ЦИКа никто не сделает, поэтому я распоряжение подпишу", - сказал Путин на встрече с членами рабочей группы.

Он также согласился с идеей провести голосование в рабочий день.

"В рабочий день - это правильно, объявив его выходным, но только - я особое внимание правительства на это обращу - чтобы потом этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников: или первомайских, или новогодних", - сказал президент.



Фото:  ТАСС 
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Комментарии


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