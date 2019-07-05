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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин описал отношения Москвы и Рима итальянской пословицей

5 июля 2019 22:42
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Глава российского государства подчеркнул, что благодарен за оказанный в Риме тёплый приём.
Президент России Владимир Путин, который ранее посетил Италию в рамках госвизита, отметил тёплый приём, открытость этой страны и готовность к диалогу и сотрудничеству с Москвой, передает life.ru. Выступая на обеде с участием представителей российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ, российский лидер прибегнул к итальянскому фольклору, чтобы описать отношения между двумя странами.

— Если я не ошибусь, итальянская пословица гласит: "Искренность в отношениях — залог настоящей дружбы". Именно это качество — прямоту, открытость для диалога и сотрудничества — мы всегда ценим в наших итальянских партнёрах, — приводится цитата Путина на официальном сайте Кремля.

Также российский лидер поблагодарил итальянских коллег за "продуктивную и содержательную" совместную работу и подчеркнул, что в ходе визита удалось "провести целый ряд мероприятий" и "обсудить практически весь комплекс взаимодействия" между Россией и Италией.

— Мы видим, что мы с двух сторон нацелены на активизацию наших связей, на сотрудничество как в двустороннем плане, так и на международной арене, — добавил Путин. 


Фото: Kremlin.ru
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Комментарии



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