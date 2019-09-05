Путин анонсировал введение на Дальнем Востоке льготной ипотеки под 2%
5 сентября 2019 19:10
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— Распространить программу на так называемый первичный рынок жилья, то есть на вновь возводимые объекты, и на индивидуальное строительство для тех граждан, которые взяли дальневосточный гектар, — добавил глава государства, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Глава государства предложил ввести эту программу в текущем году сроком на пять лет. Её цель — привлечь в регион квалифицированные кадры. Президент подчеркнул, что необходимо сделать всё возможное, чтобы регион не терял, а приобретал людей.
При этом Путин предупредил руководителей других регионов, что по всей стране ввести такую практику невозможно.
Фото: life.ru
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При этом Путин предупредил руководителей других регионов, что по всей стране ввести такую практику невозможно. Политика региона
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