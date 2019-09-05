Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 5 сентября, 20:00
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 05/09:
USD 66.5
-0.41
EUR 73.06
-0.14
Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин анонсировал введение на Дальнем Востоке льготной ипотеки под 2%

5 сентября 2019 19:10
69
При этом Путин предупредил руководителей других регионов, что по всей стране ввести такую практику невозможно.
Президент России Владимир Путин анонсировал введение на Дальнем Востоке специальной ипотечной программы для молодых семей — под 2% годовых, передает life.ru.

— Распространить программу на так называемый первичный рынок жилья, то есть на вновь возводимые объекты, и на индивидуальное строительство для тех граждан, которые взяли дальневосточный гектар, — добавил глава государства, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Глава государства предложил ввести эту программу в текущем году сроком на пять лет. Её цель — привлечь в регион квалифицированные кадры. Президент подчеркнул, что необходимо сделать всё возможное, чтобы регион не терял, а приобретал людей.

При этом Путин предупредил руководителей других регионов, что по всей стране ввести такую практику невозможно. 



Фото: life.ru
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
5 сентября 2019  19:10
При этом Путин предупредил руководителей других регионов, что по всей стране ввести такую практику невозможно.
Путин анонсировал введение на Дальнем Востоке льготной ипотеки под 2%
При этом Путин предупредил руководителей других регионов, что по всей стране ввести такую практику невозможно.   Политика региона
68
5 сентября 2019  15:09
Президент России Владимир Путин пошутил о предельном возрасте пребывания в политике, комментируя слова 94-летнего премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада.
Путин пошутил о предельном возрасте в политике
Президент России Владимир Путин пошутил о предельном возрасте пребывания в политике, комментируя слова 94-летнего премьер-министра Малайзии Махатхира... Политика региона
141
4 сентября 2019  22:53
Власти Сахалина вместе с правительством России подготовят программу развития острова.
Путин поручил подготовить программу развития Сахалина
Власти Сахалина вместе с правительством России подготовят программу развития острова.  Политика региона
262
Весь список
Выборы в Самарской области
30 августа 2019  13:23
В Самарской области предлагают перенести единый день голосования на позднюю осень
В Самарской области предлагают перенести единый день голосования на позднюю осень
Это связано с массовыми отпусками и уборкой урожая. Выборы в Самарской области
289
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1946
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1471
Весь список


Видео
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
256
27 августа 2019  12:56
Александр Соболев: Поменялся бы телами со Златаном
Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только.
Спорт в регионе
506
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
357
21 августа 2019  10:58
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
325
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
558
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
1483
Весь список

Фоторепортажи
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
454
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2218
23 августа 2019  10:13
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
На набережной развернули самый длинный флаг. 
Социум
418
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
698
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
508
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
640
Весь список

Мероприятия
В региональном штабе ОНФ обсудят вопросы реализации национального проекта «Образование»
5 сентября во всем мире празднуют Международный день благотворительности
В Струковском саду отметят День дружбы народов
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные