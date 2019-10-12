Путин: Россия создаст комплексы, способные преодолеть любую систему ПРО
12 октября 2019 16:05
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"Мы это сделаем, сейчас это уже очевидно, потому что системы ПРО работают против баллистических ракет, летающих по баллистической траектории, а мы, кроме того что их усовершенствовали многократно, еще и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет", — сказал он.
Фото из открытых источников
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