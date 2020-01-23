Президент Ингушетии укрепился еще одним выходцем из самарской банковской сферы

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«СО» ОНЛАЙН напоминает, что это уже второе назначение выходца из Самарской области на одну из ключевых должностей в Ингушетии. Первым также стал специалист финансовой сферы. Еще в сентябре прошлого года, сразу после своего утверждения президент республики назначил председателем правительства Константина Сурикова. Г-н Суриков ранее занимал различные должности в органах Центрального банка РФ, в том числе возглавлял главное управление Банка России по Самарской области.Владимир Сластенин с начала 1990-х годов занимал руководящие посты в банках в Самарской области. В частности, в 1991–1997 гг. он управлял филиалом Волго-Камского банка, позже работал в Газбанке и Межкомбанке, банке «Солидарность». В 2015 году г-н Сластенин возглавил департамент финансов Самары, в 2016–2017 гг. был одним из первых заместителей главы Самары.И Суриков, и Сластенин до назначения были советниками Махмуда-Али Калиматова.