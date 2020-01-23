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Новости /  Политика /  Политика региона  

Президент Ингушетии укрепился еще одним выходцем из самарской банковской сферы

23 января 2020 23:13
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Еще одним самарским человеком в команде президента Ингушетии Махмуда-Али Калиматова стал один из первых самарских банкиров Владимир Сластенин. .
Еще одним самарским человеком в команде президента Ингушетии Махмуда-Али Калиматова стал один из первых самарских банкиров Владимир Сластенин, передает «СО» ОНЛАЙН. Он стал первым заместителем председателя правительства. Информацию об этом 22 января разместил официальный сайт исполнительной власти республики.

«СО» ОНЛАЙН напоминает, что это уже второе назначение выходца из Самарской области на одну из ключевых должностей в Ингушетии. Первым также стал специалист финансовой сферы. Еще в сентябре прошлого года, сразу после своего утверждения президент республики назначил председателем правительства Константина Сурикова. Г-н Суриков ранее занимал различные должности в органах Центрального банка РФ, в том числе возглавлял главное управление Банка России по Самарской области.

Владимир Сластенин с начала 1990-х годов занимал руководящие посты в банках в Самарской области. В частности, в 1991–1997 гг. он управлял филиалом Волго-Камского банка, позже работал в Газбанке и Межкомбанке, банке «Солидарность». В 2015 году г-н Сластенин возглавил департамент финансов Самары, в 2016–2017 гг. был одним из первых заместителей главы Самары.

И Суриков, и Сластенин до назначения были советниками Махмуда-Али Калиматова. 
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Комментарии


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