Предупреждение природных пожаров и обеспечение безопасности населения в период летнего отдыха в центре внимания Межведомственной комиссии под председательством Игоря Паньшина
23 мая 2019 18:21
62
В работе Межведомственной комиссии приняли участие заместитель Министра МЧС России Николай Гречушкин, заместитель начальника отдела координации создания Системы-112 Управления информационных технологий и связи МЧС Евгения Данилова, а также руководители органов власти, курирующие соответствующую сферу деятельности в регионах ПФО.
Участники заседания обсудили текущую ситуацию, обусловленную ростом природных пожаров из-за пала сухой травы, а также доложили о мерах по созданию и развитию в регионах округа Системы-112 и обеспечению безопасности населения на водных объектах и в местах массового отдыха людей в летний период.
Одна из острых тем на сегодняшний день – предупреждение и ликвидация последствий природных пожаров, вызванных палом сухой растительности. Игорь Паньшин обратил внимание присутствующих, что из-за раннего наступления жаркой погоды в большинстве регионов округа озабочены угрозой перехода пала сухой травы на дома и дачные сооружения (Республики Башкортостан, Мордовия,
Татарстан, Чувашская Республика, Нижегородская, Пензенская, Оренбургская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области).
Также, по мнению заместителя полномочного представителя, важен вопрос создания и развития в регионах ПФО системы вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112». «Эта система предназначена для решения задач организации должного взаимодействия и сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб в рамках противодействия угрозам техногенного и
природного характера, а также террористическим актам. В текущем году она обязана заработать в полном объеме в подавляющем числе регионов ПФО», – подчеркнул Игорь Паньшин.
Завершилось заседание рассмотрением вопроса обеспечения безопасности населения на водных объектах и в местах массового отдыха в период летнего купального сезона. Игорь Паньшин отметил, что «более чем в 90% происшествий гибель людей происходит в необорудованных для этого местах под действием алкогольного опьянения. Кроме того, гибнут дети, а это вдвойне недопустимо. Основным мероприятием по обеспечению безопасного пребывания людей на водных объектах является организация необходимой для этого инфраструктуры».
В ходе совещания заслушаны доклады представителей компетентных органов по актуальным вопросам, обсуждены основные направления совместной работы и выработан необходимый комплекс мер на предстоящий период, передает пресс-служба ПФО.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
23 мая 2019 18:21
Одна из острых тем на сегодняшний день – предупреждение и ликвидация последствий природных пожаров, вызванных палом сухой растительности. Политика региона
61
23 мая 2019 18:11
2018 и 2019 годы объявлены Годами российско-китайского межрегионального сотрудничества. Политика региона
67
23 мая 2019 17:33
Перепалка быстро дошла до руководства, и народной избраннице пришлось извиняться. Политика региона
79
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1626
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1201
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1190
Видео
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
480
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
437
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
14554
11 мая 2019 12:38
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли. В мире
571
10 мая 2019 11:31
Участники спели военные песни. Новости Тольятти
610
6 мая 2019 11:35
Инцидент произошел в норвежском море. В мире
1404
Фоторепортажи
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
400
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
507
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
465
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
889
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
809
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
748
Мероприятия