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Предупреждение природных пожаров и обеспечение безопасности населения в период летнего отдыха в центре внимания Межведомственной комиссии под председательством Игоря Паньшина

23 мая 2019 18:21
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Одна из острых тем на сегодняшний день – предупреждение и ликвидация последствий природных пожаров, вызванных палом сухой растительности.
23 мая 2019 года состоялось заседание Межведомственной комиссии по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе (далее – Межведомственная комиссия). Совещание в режиме видеоконференции провел заместитель полпреда Президента РФ в ПФО, председатель Межведомственной комиссии Игорь Паньшин.

В работе Межведомственной комиссии приняли участие заместитель Министра МЧС России Николай Гречушкин, заместитель начальника отдела координации создания Системы-112 Управления информационных технологий и связи МЧС Евгения Данилова, а также руководители органов власти, курирующие соответствующую сферу деятельности в регионах ПФО.

Участники заседания обсудили текущую ситуацию, обусловленную ростом природных пожаров из-за пала сухой травы, а также доложили о мерах по созданию и развитию в регионах округа Системы-112 и обеспечению безопасности населения на водных объектах и в местах массового отдыха людей в летний период.

Одна из острых тем на сегодняшний день – предупреждение и ликвидация последствий природных пожаров, вызванных палом сухой растительности. Игорь Паньшин обратил внимание присутствующих, что из-за раннего наступления жаркой погоды в большинстве регионов округа озабочены угрозой перехода пала сухой травы на дома и дачные сооружения (Республики Башкортостан, Мордовия,
Татарстан, Чувашская Республика, Нижегородская, Пензенская, Оренбургская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области).

Также, по мнению заместителя полномочного представителя, важен вопрос создания и развития в регионах ПФО системы вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112». «Эта система предназначена для решения задач организации должного взаимодействия и сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб в рамках противодействия угрозам техногенного и
природного характера, а также террористическим актам. В текущем году она обязана заработать в полном объеме в подавляющем числе регионов ПФО», – подчеркнул Игорь Паньшин.

Завершилось заседание рассмотрением вопроса обеспечения безопасности населения на водных объектах и в местах массового отдыха в период летнего купального сезона. Игорь Паньшин отметил, что «более чем в 90% происшествий гибель людей происходит в необорудованных для этого местах под действием алкогольного опьянения. Кроме того, гибнут дети, а это вдвойне недопустимо. Основным мероприятием по обеспечению безопасного пребывания людей на водных объектах является организация необходимой для этого инфраструктуры».

В ходе совещания заслушаны доклады представителей компетентных органов по актуальным вопросам, обсуждены основные направления совместной работы и выработан необходимый комплекс мер на предстоящий период, передает пресс-служба ПФО. 
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Комментарии



Политика региона
23 мая 2019  18:21
Одна из острых тем на сегодняшний день – предупреждение и ликвидация последствий природных пожаров, вызванных палом сухой растительности.
Предупреждение природных пожаров и обеспечение безопасности населения в период летнего отдыха в центре внимания Межведомственной комиссии под председательством Игоря Паньшина
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