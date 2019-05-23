Предупреждение природных пожаров и обеспечение безопасности населения в период летнего отдыха в центре внимания Межведомственной комиссии под председательством Игоря Паньшина

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23 мая 2019 года состоялось заседание Межведомственной комиссии по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе (далее – Межведомственная комиссия). Совещание в режиме видеоконференции провел заместитель полпреда Президента РФ в ПФО, председатель Межведомственной комиссииВ работе Межведомственной комиссии приняли участие заместитель Министра МЧС России Николай Гречушкин, заместитель начальника отдела координации создания Системы-112 Управления информационных технологий и связи МЧС Евгения Данилова, а также руководители органов власти, курирующие соответствующую сферу деятельности в регионах ПФО.Участники заседания обсудили текущую ситуацию, обусловленную ростом природных пожаров из-за пала сухой травы, а также доложили о мерах по созданию и развитию в регионах округа Системы-112 и обеспечению безопасности населения на водных объектах и в местах массового отдыха людей в летний период.Одна из острых тем на сегодняшний день – предупреждение и ликвидация последствий природных пожаров, вызванных палом сухой растительности. Игорь Паньшин обратил внимание присутствующих, что из-за раннего наступления жаркой погоды в большинстве регионов округа озабочены угрозой перехода пала сухой травы на дома и дачные сооружения (Республики Башкортостан, Мордовия,Татарстан, Чувашская Республика, Нижегородская, Пензенская, Оренбургская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области).Также, по мнению заместителя полномочного представителя, важен вопрос создания и развития в регионах ПФО системы вызоваэкстренных оперативных служб по единому номеру «112». «Эта система предназначена для решения задач организации должного взаимодействия и сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб в рамках противодействия угрозам техногенного иприродного характера, а также террористическим актам. В текущем году она обязана заработать в полном объеме в подавляющем числе регионов ПФО», – подчеркнул Игорь Паньшин.Завершилось заседание рассмотрением вопроса обеспечения безопасности населения на водных объектах и в местах массового отдыха в период летнего купального сезона. Игорь Паньшин отметил, что «более чем в 90% происшествий гибель людей происходит в необорудованных для этого местах под действием алкогольного опьянения. Кроме того, гибнут дети, а это вдвойне недопустимо. Основным мероприятием по обеспечению безопасного пребывания людей на водных объектах является организация необходимой для этого инфраструктуры».В ходе совещания заслушаны доклады представителей компетентных органов по актуальным вопросам, обсуждены основные направления совместной работы и выработан необходимый комплекс мер на предстоящий период, передает пресс-служба ПФО.