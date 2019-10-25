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Новости /  Политика /  Политика региона  

Правительство поддержало возврат пива на футбольные матчи

25 октября 2019 10:10
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Продажа пива на футбольных матчах не повредит безопасности зрителей, решило правительство и согласилось с предложением депутатов разрешить продавать пиво на стадионах. Но только во время футбольных матчей.
Правительство поддержало законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Это следует из официального отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко, с которым ознакомился РБК.

Прошедший в России в 2018 году чемпионат мира по футболу подтвердил, что «при должной организации», например при увеличении числа контролеров и камер слежения, продажа алкогольной продукции на стадионах «не приводит к негативным последствиям в части безопасности зрителей», указано в отзыве правительства.

Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на стадионах действует с 2005 года. Разрешить продавать пиво и пивные напитки во время футбольных матчей, за исключением детско-юношеских спортивных мероприятий, этим летом предложили депутаты из фракции ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев.

Правительство прислало положительное заключение на законопроект, подтвердил Лебедев. По его словам, первое чтение может состояться в ноябре.

На каких условиях пиво может вернуться на стадионы

Депутаты предложили разрешить продавать пиво во время футбольных матчей при одном условии — вырученные средства организатор спортивного соревнования направит на финансирование профессионального, а также детского и юношеского спорта в соответствии с правилами, которые установит Минспорта.

В министерстве не ответили на запрос. Правительство, одобрив в целом законопроект, рекомендовало его авторам уточнить механизмы расходования средств, которые получают организаторы мероприятий, а также установить для них ответственность за нецелевое расходование.

Похожие отчисления на финансирование профессионального, детского и юношеского спорта сейчас делают букмекеры. С 2017 года закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр…» обязывает букмекеров, принимающих ставки на спорт, заключать соглашения с «субъектами профессионального спорта». Размер целевых отчислений определен в 5% от базы расчета, порядок которой утвержден правительством, но не может быть меньше 15 млн руб.

В 2018 году организаторы пари перечислили спортивным федерациям почти 809 млн руб. В 2019-м общие целевые отчисления могут вырасти до 3 млрд руб., прогнозировал весной президент Первой саморегулирующей организации букмекеров Юрий Красовский.

Что показал ЧМ-2018

Во время ЧМ-2018 и предшествующего ему Кубка конфедераций 2017 года коммерческий партнер FIFA — AB InBev продавал на стадионах пиво под брендами Bud, Bud Alcohol Free и «Клинское». Кроме того, с января 2015-го по декабрь 2018 года была разрешена реклама пива в прессе и во время спортивных телетрансляций.

ЧМ-2018 в России стал крупнейшей и самой успешной кампанией для бренда Bud за всю историю Вud, указано в отчете AB InBev за 2018 год. В 2018 году выручка этого бренда за пределами США выросла на 10%, одним из главных драйвером стало спонсорское соглашение ЧМ-2018.

В 2018 году пивной рынок России вырос впервые с 2007 года, сообщала в своем отчете датская пивоваренная компания Carlsberg, владелец «Балтики». Рост по сравнению с 2017 годом составил, по данным Carlsberg, 3%, его причинами стали хорошая погода и ЧМ-2018.

Росстат, однако, роста продаж не зафиксировал: по его данным, розничная продажа пива и пивных напитков за четыре квартала 2018 года осталась фактически на уровне предыдущего года и составила 722,2 млн дал.

Что думают пивовары

AB InBev Efes поддерживает инициативу депутатов, но при выполнении одного условия, сообщил директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям Ораз Дурдыев. Он предлагает учесть позицию Минпромторга: средства, полученные от продажи пива на стадионах, организаторы матчей смогут расходовать свободно, исходя из текущих нужд — например, направить на развитие инфраструктуры стадиона, на повышение комфорта для зрителей и обеспечение безопасности. Кроме того, Дурдыев считает важным разрешить продажу пива не только на футбольных матчах, но и на спортивных мероприятиях по другим видам спорта.

Возвращение продаж пива на стадионы поддерживает и пивоваренная компания «Балтика». Но без возврата рекламы пива в спортивные телетрансляции эта мера кажется представителю «Балтики» ограниченной. Подсчеты финансовых показателей по возможным соглашениям «Балтика» еще не проводила, поскольку окончательное решение по законопроекту не принято. «Торговые точки на стадионах в период матчей показывают относительно высокие продажи, поэтому мы ожидаем положительное влияние и на выручку, и на узнаваемость брендов», — добавил представитель «Балтики».

Что думают футбольные функционеры

В 2011 году занимавший должность президента Российского футбольного союза Сергей Фурсенко предлагал вернуть пиво на стадионы, указывая, что в современном футболе не так просто найти хороших спонсоров, а благодаря пивоваренным компаниям российские футбольные клубы смогут получить в бюджет дополнительно от $5 млн до $15 млн.

В Российском футбольном союзе отказались от комментариев. В пресс-службе Российской премьер-лиги РБК заявили, что если такой закон будет принят, «то это станет хорошим подспорьем для болельщиков».

Что раньше говорили чиновники

В поддержку возвращения пива на спортивные стадионы высказывался Минфин.

Против этой инициативы выступали Минздрав и Роспотребнадзор. Продажа пива на спортивных объектах не соответствует проводимой государством политике, направленной против алкоголизации населения, и ставит под угрозу достигнутые результаты, отмечали в Роспотребнадзоре. Масштабы вреда от потребления алкоголя в России по-прежнему велики, и для его снижения нужно и дальше ограничивать его доступность, комментировали в Минздраве.

В Минздраве и Роспотребнадзоре на сегодняшний запрос РБК на ответили.


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