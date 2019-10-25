Правительство поддержало возврат пива на футбольные матчи

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Прошедший в России в 2018 году чемпионат мира по футболу подтвердил, что «при должной организации», например при увеличении числа контролеров и камер слежения, продажа алкогольной продукции на стадионах «не приводит к негативным последствиям в части безопасности зрителей», указано в отзыве правительства.Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на стадионах действует с 2005 года. Разрешить продавать пиво и пивные напитки во время футбольных матчей, за исключением детско-юношеских спортивных мероприятий, этим летом предложили депутаты из фракции ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев.Правительство прислало положительное заключение на законопроект, подтвердил Лебедев. По его словам, первое чтение может состояться в ноябре.Депутаты предложили разрешить продавать пиво во время футбольных матчей при одном условии — вырученные средства организатор спортивного соревнования направит на финансирование профессионального, а также детского и юношеского спорта в соответствии с правилами, которые установит Минспорта.В министерстве не ответили на запрос. Правительство, одобрив в целом законопроект, рекомендовало его авторам уточнить механизмы расходования средств, которые получают организаторы мероприятий, а также установить для них ответственность за нецелевое расходование.Похожие отчисления на финансирование профессионального, детского и юношеского спорта сейчас делают букмекеры. С 2017 года закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр…» обязывает букмекеров, принимающих ставки на спорт, заключать соглашения с «субъектами профессионального спорта». Размер целевых отчислений определен в 5% от базы расчета, порядок которой утвержден правительством, но не может быть меньше 15 млн руб.В 2018 году организаторы пари перечислили спортивным федерациям почти 809 млн руб. В 2019-м общие целевые отчисления могут вырасти до 3 млрд руб., прогнозировал весной президент Первой саморегулирующей организации букмекеров Юрий Красовский.Во время ЧМ-2018 и предшествующего ему Кубка конфедераций 2017 года коммерческий партнер FIFA — AB InBev продавал на стадионах пиво под брендами Bud, Bud Alcohol Free и «Клинское». Кроме того, с января 2015-го по декабрь 2018 года была разрешена реклама пива в прессе и во время спортивных телетрансляций.ЧМ-2018 в России стал крупнейшей и самой успешной кампанией для бренда Bud за всю историю Вud, указано в отчете AB InBev за 2018 год. В 2018 году выручка этого бренда за пределами США выросла на 10%, одним из главных драйвером стало спонсорское соглашение ЧМ-2018.В 2018 году пивной рынок России вырос впервые с 2007 года, сообщала в своем отчете датская пивоваренная компания Carlsberg, владелец «Балтики». Рост по сравнению с 2017 годом составил, по данным Carlsberg, 3%, его причинами стали хорошая погода и ЧМ-2018.Росстат, однако, роста продаж не зафиксировал: по его данным, розничная продажа пива и пивных напитков за четыре квартала 2018 года осталась фактически на уровне предыдущего года и составила 722,2 млн дал.AB InBev Efes поддерживает инициативу депутатов, но при выполнении одного условия, сообщил директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям Ораз Дурдыев. Он предлагает учесть позицию Минпромторга: средства, полученные от продажи пива на стадионах, организаторы матчей смогут расходовать свободно, исходя из текущих нужд — например, направить на развитие инфраструктуры стадиона, на повышение комфорта для зрителей и обеспечение безопасности. Кроме того, Дурдыев считает важным разрешить продажу пива не только на футбольных матчах, но и на спортивных мероприятиях по другим видам спорта.Возвращение продаж пива на стадионы поддерживает и пивоваренная компания «Балтика». Но без возврата рекламы пива в спортивные телетрансляции эта мера кажется представителю «Балтики» ограниченной. Подсчеты финансовых показателей по возможным соглашениям «Балтика» еще не проводила, поскольку окончательное решение по законопроекту не принято. «Торговые точки на стадионах в период матчей показывают относительно высокие продажи, поэтому мы ожидаем положительное влияние и на выручку, и на узнаваемость брендов», — добавил представитель «Балтики».В 2011 году занимавший должность президента Российского футбольного союза Сергей Фурсенко предлагал вернуть пиво на стадионы, указывая, что в современном футболе не так просто найти хороших спонсоров, а благодаря пивоваренным компаниям российские футбольные клубы смогут получить в бюджет дополнительно от $5 млн до $15 млн.В Российском футбольном союзе отказались от комментариев. В пресс-службе Российской премьер-лиги РБК заявили, что если такой закон будет принят, «то это станет хорошим подспорьем для болельщиков».В поддержку возвращения пива на спортивные стадионы высказывался Минфин.Против этой инициативы выступали Минздрав и Роспотребнадзор. Продажа пива на спортивных объектах не соответствует проводимой государством политике, направленной против алкоголизации населения, и ставит под угрозу достигнутые результаты, отмечали в Роспотребнадзоре. Масштабы вреда от потребления алкоголя в России по-прежнему велики, и для его снижения нужно и дальше ограничивать его доступность, комментировали в Минздраве.В Минздраве и Роспотребнадзоре на сегодняшний запрос РБК на ответили.