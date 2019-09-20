Правительство Индии одобрило запрет на электронные сигареты
20 сентября 2019 23:04
54
"Кабинет министров одобрил запрет электронных сигарет. Это означает, что запрещены производство, импорт, экспорт, транспортировка, продажа, распространение, хранение и реклама, связанная с электронными сигаретами", - заявила Ситхараман.
Она добавила, что в скором времени правительство издаст соответствующий указ, который будет "немедленно" передан президенту страны для введения его в действие.
Ранее в августе министерство здравоохранения Индии предложило правительству запретить производство и импорт электронных сигарет, а также ввести наказание в виде тюремного заключения для нарушителей. В проекте указа ведомство предложило введение наказания в виде лишения свободы сроком на три года и штрафа в размере до 500 тысяч рупий (6,9 тысячи долларов) за повторное нарушение запрета. Для тех, кто совершит правонарушение впервые, предлагается ввести наказание в виде лишения свободы сроком на один год и штрафа в размере 100 тысяч рупий (1,38 тысячи долларов).
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
20 сентября 2019 23:04
Для тех, кто совершит правонарушение впервые, предлагается ввести наказание в виде лишения свободы сроком на один год и штрафа в размере 100 тысяч рупий (1,38 тысячи... Политика региона
53
20 сентября 2019 21:01
Главы профсоюзов приехали в Самарскую область для участия во всероссийском молодежном профсоюзном форуме «Стратегический резерв 2019.Мотивация». Политика региона
117
20 сентября 2019 19:25
Руководитель проектного офиса «Цифровое развитие СО » Дмитрий Камынин отметил что ц ифровизация всех сфер жизни общества является неотъемлемой частью... Политика региона
121
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
315
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
387
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
623
Видео
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
301
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
532
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
332
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
840
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
383
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
659
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1050
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
735
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
972
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1144
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
569
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2409
Мероприятия
Самарский университет проводит квест-знакомство "Вдоль Волги" для первокурсников, приехавших учиться в Самару из других регионов страны