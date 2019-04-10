Подписано соглашение между региональным минсоцдемографии и Почтой России

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9 апреля министерство социально-демографической политики и Самарский филиал Почты России подписали соглашение о сотрудничестве.Это соглашение стало результатом обобщения предложений и решений стратегических сессий, где губернатор Самарской областипоставил задачу - развивать социальную сферу региона, используя новые технологии и нестандартные подходы, чтобы повысить качество жизни населения. В рамках соглашения Почты России и Министерства запланировано проведение на территории Самарской области совместных мероприятий, направленных на повышение доступности оказания социальных услуг в муниципальных образованиях.Соглашение подписали заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской областии директор макрорегиона Волга 2 Почты России. Участие в мероприятие также принимал заместитель председателя Правительства Самарской областиЗаместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов отметил, что развитие этого социального проекта, в котором Самарская область стала одним из лидеров в стране, помогает решать вопросы, связанные с реализацией национальных проектов.Первое соглашение было заключено еще в прошлом году между областным минздравом и Самарским филиалом федерального почтового оператора. Тогда стартовал пилотный проект на территории Кинель-Черкасского района, где были задействованы 80 почтальонов и 26 начальников почтовых отделений, которые проводили опрос населения, выявляли нуждающихся в медицинской помощи и передавали эту информацию в медицинское учреждение. Теперь, к проекту присоединилось и министерство социально-демографической политики региона. И вместе с этим расширяется география проекта. Помогать соцслужбам будут 239 почтальонов Кинель-Черкасского, Красноармейского, Большечерниговского, Большеглушицкого и Пестравского районов. В ближайшее время почтальонам предстоит пройти специальное обучение. Запуск нового проекта запланирован на лето этого года.Директор УФПС Самарской области Александр Вакуленко: «С помощью данного соглашения мы вместе с Министерством социально-демографической и семейной политики настроены на то, чтобы и дальше продолжать улучшать качество жизни населения. В большей степени данный проект направлен на людей, проживающих в сельской местности. Самое главное в рамках взаимодействия с правительством Самарской области – это сбор информации и трансляция информации, которую нужно донести до каждого».Почтальоны будут оказывать информационную поддержку социальной службе региона и медработникам. Почтовики будут информировать граждан, проживающих в сельской местности, и выявлять нуждающихся в социальных и медицинских услугах.Заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Олег Рубежанский: «Важно, что сегодня есть возможность привлечь дополнительные ресурсы, в том числе, которые есть у почты России, для того чтобы выявлять тех людей, которые нуждаются в социальной помощи, а также информировать их о том, где и какие соцуслуги оказываются», передает пресс-служба облправительства.