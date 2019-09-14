Песков прокомментировал ситуацию с чиновницей, назвавшей жителей Тулуна быдлом
14 сентября 2019 15:32
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— Безусловно, если эта чиновница выйдет на работу в этом же качестве, то тогда это будет поводом для того, чтобы задать соответствующие вопросы, — сказал Песков.
Фото: VK / Ирина Алашкевич/life.ru
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