Опыт региона по поддержке инноваций может быть полезен России
21 мая 2019 20:50
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В режиме видео-конференц-связи главы регионов обсудили проект постановления правительства о методиках расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.
Напомним, соответствующий Указ Президента РФ Владимир Путин подписал 25 апреля. Согласно документу, четкие показатели и методики расчета показателей эффективности глав субъектов должны быть подготовлены до 1 июня. В перечень, в частности, входят такие аспекты, как уровень доверия к власти, уровень реальной среднемесячной заработной платы, доля городов с благоприятной городской средой, качество окружающей среды и другие.
Участники также провели мониторинг реализации региональных проектов, направленных на достижение целей проектов федерального уровня и нацпроектов. По словам Антона Силуанова, работа над нацпроектами и их эффект во многом будут определяться в субъектах.
«Поэтому мы должны обсудить, что нужно для вас, какие решения федеральный центр должен принять для того, чтобы эта работа реализовывалась в соответствии с нашими планами и была эффективной», - подчеркнул первый вице-премьер.
Одним из вопросов стало рассмотрение лучших региональных практик, которые позволяют достигать значимых результатов по различным направлениям. Самарскую область попросили поделиться наработками по развитию инновационной деятельности на примере StartupSamara. Региональный центр инноваций является своего рода информационным центром, работающим в режиме «единого окна». Его основная задача – формирование большого потока качественных проектов за счет создания благоприятной среды для предпринимательства и инноваций.
«И на федеральном, и на региональном уровне действует целый ряд мер поддержки для технологических предпринимателей и инноваторов. Однако, как показывает практика, об этом знают далеко не все. Одна из задач StartupSamara – этот пробел исправить», - сказал Дмитрий Азаров.
Стоит отметить, что StartupSamara работает сразу в двух направлениях: центр объединяет все мероприятия инновационной тематики, которые организуются институтами развития или инициативными группами, а также информацию о конкурсах грантов.
Также региональный центр инноваций активно сотрудничает с Фондом содействия инновациям, Фондом развития интернет-инициатив, национальной ассоциацией бизнес-ангелов, РВК, АСИ и другими институтами развития. Второй большой блок деятельности - проведение мероприятий. Ежегодно центр проводит более 150 мероприятий, сегодня охват составляет уже 35 000 человек. «Для развития инноваций принципиальное значение имеет создание инновационной деловой среды, работа с людьми и организация региональных связей», - отметил Дмитрий Азаров.
За последние несколько лет в результате системной работы StartupSamara только Фондом содействия инновациям было поддержано 286 проектов на общую сумму более 800 млн рублей. Проект StartupSamara вошел в сборник лучших практик Минэкономразвития РФ.
Первый вице-премьер Антон Силуанов отметил, что опыт Самарской области по развитию инновационной деятельности на примере StartupSamara может быть полезен другим регионам. Министр финансов порекомендовал участникам совещания обратить на это особое внимание, передает vkonline.ru.
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Комментарии
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Дмитрий Азаров принял участие в совещании под председательством первого заместителя председателя правительства РФ – министра финансов Антона Силуанова. Политика региона
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