На заседании Правительства Самарской области рассмотрены социально значимые вопросы

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В пятницу, 21 июня, и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской областипровёл заседание Правительства Самарской области. Областной кабинет министров рассмотрел и одобрил 12 вопросов.На заседании рассмотрен законопроект о передаче отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на уровень муниципалитета. Так, документом предлагается передать полномочия по проверке и передаче заявлений на получение субсидий из областного бюджета и приложенных к ним пакетов документов, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями; по приёму, проведению анализа и обобщения отчетов, предоставляемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими гранты на реализацию Агростартапа, в целях их дальнейшего предоставления в министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.Законопроектом предусматривается внесение изменений в методику расчета объема субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных государственных полномочий Самарской области по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям. Причём размер субвенции муниципальному району будет зависимость от количества личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан.Все это позволит повысить интерес и вовлеченность муниципальных районов в реализацию национальных проектов, в первую очередь, федерального проекта по поддержке фермеров и сельской кооперации. Он затрагивает деятельность 280 тысяч личных подсобных и 1926 крестьянско-фермерских хозяйств, 40 сельскохозяйственных кооперативов на территории 27 муниципальных районов региона.«На сегодняшний день у нас совершенно разная результативность у муниципалитетов по вовлечению в реализацию национальных проектов, — отметил Виктор Кудряшов. — Рассчитываем, что новые полномочия позволят более эффективно решать поставленные задачи, чтобы добиться высоких результатов по всем территориям».Окончательное решение о внесении изменений в Закон Самарской области «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства» предстоит принять депутатам Самарской Губернской Думы.На заседании Правительства Самарской области рассмотрены изменения в статьи 16 и 19 закона «О физической культуре и спорте в Самарской области». В соответствии с ними предлагается предоставлять лицам, призванным на военную службу (или на альтернативную гражданскую службу), возможность претендовать на получение единовременного пособия при условии трудоустройства в областную или муниципальную физкультурно-спортивную организацию. Кроме того, проектом закона предусмотрена выплата единовременного пособия в зависимости от места его работы молодого специалиста, а не от места его жительства. Это позволит привлекать молодых специалистов на работу в бюджетные организации физкультуры и спорта региона.Напомним, что в городских округах такое единовременное пособие составляет 160 тыс. рублей, в муниципальных районах – 250 тыс. рублей.На заседании получил одобрение областного кабинета министров законопроект о продлении нулевой ставки на налог на имущество стадиона «Самара Арена», что даст возможность более эффективно использовать наследие чемпионата мира по футболу в постсоревновательный период. Наличие налоговых послаблений является одним из условий для предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на содержание объекта. Теперь проект изменений в статью 4 закона «О налоге на имущество организаций на территории Самарской области» поступит для обсуждения в Самарскую Губернскую Думу.Кроме того, на заседании Правительства Самарской области были приняты положительные решения по следующим вопросам: о внесении на рассмотрение Самарской Губернской Думы проектов законов Самарской области «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об утверждении Перечня социальных услуг, предоставляемых в Самарской области поставщиками социальных услуг»; «О разграничении муниципального имущества, находящегося в собственности Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области»; «Об утверждении заключенных дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Самарской области из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Самарской области». Также утверждены распоряжения Правительства Самарской области о предоставлении бюджетных кредитов бюджетам городского округа Октябрьск и муниципальных районов Безенчукский, Елховский, Челно-Вершинский, Шигонский, передает пресс-служба облправительства.